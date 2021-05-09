مسلسل ضل راجل الحقلة 28.. هل ينجو «جلال» من محاولة القتل؟

ينتظر الجمهور عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 28، الليلة؛ إذ من المقرر أن تشهد الحلقة الجديدة عددا من الأحداث بعد النهاية المشوقة التي شهدتها الحلقة السابقة، التي انتهت بمحاولة قتل «جلال» على يد «عمرو».

مسلسل ضل راجل الحلقة 28

وتشهد الحلقة الجديدة من المسلسل استمرار محاولات عمر في التخلص من جلال بعد فشل آخر محاولتين، الأولى عندما أطلق النار عليه، والأخرى حين أرسل بلطجية إلى غرفة العناية المركزة، حيث يتلقى العلاج للخلاص منه.

بينما تكتشف «ملك» تواطؤ «عمرو» مع «عزيز»، ويتحول «سليم» إلى النيابة للتحقيق معه، بعد ما رفض المقدم «يوسف» طلب محاميه بالإفراج عنه، كما من المتوقع أن يبلغ «جلال» الظابط «يوسف» بكل ما يحدث عنه ومحاولات «عمرو» لقته.

يبدأ موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 28، في تمام الساعة 12:10 بعد منتصف الليل، على شاشة قناة الحياة، ويعاد المسلسل مرتين الأولى في تمام الساعة 7 صباحا، أما موعد الإعادة الثانية فسيكون في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

تردد قناة الحياة 2021 تردد قناة الحياة، على قمر النايل سات هو 12207، ومعدل الترميز هو 27500، ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما؛ إذ يتناول الكثير من القضايا والمشكلات الإنسانية والاجتماعية من خلال التشويق المثير، الخاصة بعلاقة الأب بابنته.

مسلسل «ضل راجل» بطولة ياسر جلال، نور، ونرمين الفقي، محمود عبدالمغني، أحمد حلاوة، رنا رئيس، محمد عادل، وإيهاب فهمي، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.