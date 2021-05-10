عبر 4 آلاف مكتب.. تفاصيل خدمة سداد الفواتير من البريد

قدمت هيئة البريد المصري لعملائها، خدمة دفع الفواتير من خلال مكاتب البريد، كأحد خدمات المدفوعات التي توفرها الهيئة، وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة لخدمة دفع الفواتير، المقدمة من قبل البريد المصري، ومميزاتها، استمراراً لسلسلة الأخبار المقدمة فى قطاع الاتصالات وهيئة البريد المصرية على مدار الساعة.

تفاصيل خدمة دفع الفواتير من البريد المصري

«خدمة دفع الفواتير»، هي خدمة تمكن عميل البريد المصري من سداد جميع أنواع الفواتير لصالح مؤسسات وشركات حكومية أو غير حكومية مثل مصر للطيران وموبينيل وفودافون والتبرعات والمرور وفواتير المرافق العامة، كالغاز والكهرباء.

مميزات خدمة دفع الفواتير البريد المصري

إمكانية سداد أنواع عديدة من الفواتير في مكتب البريد.

ـ يمكن لجميع العملاء من الأفراد والشركات الاستفادة من الخدمة.

ـ مقابل بسيط لسداد الفواتير.

يذكر أن البريد المصري استطاع فى الآونة الأخيرة أن يعيد هيكلة خدماته بما يتناسب مع احتياجات المواطنين من جهة وبما يواكب التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات من جهة أخرى، وذلك طبقاً للخطة القومية التى وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنفذها الهيئة القومية للبريد، والتى تسعى من خلالها إلى تطوير وميكنة نظم العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 4 آلاف مكتب بريد.

وبدأت بتطوير 10 مكاتب بريدية وتحويلها إلى مراكز متكاملة لتصل فى نهاية المرحلة الأولى إلى 412 مكتب بريد يعقبها تباعاً جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية .

وتهدف تلك الخطة الاستراتيجية الشاملة لتطوير البريد المصرى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين سواء كانت خدمات مالية أو بريدية أو مجتمعية طبقاً للمعايير الدولية، وأيضاً إلى إحداث نقلة نوعية بكافة القطاعات والخدمات، وتحقيق طفرة تكنولوجية كبيرة تؤكد تواجد الهيئة بالسوق المصري حتى يتمكن البريد المصرى من المنافسة فى تقديم خدماته للمواطنين على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.

كما نجح البريد في تحقيق التحول الشامل في خدماته ذات التحول الذي ارتكز على احتياجات العملاء مدعوما بالتطور الرقمي، من خلال السعي إلى ما وراء التكنولوجيا والتقنيات للوصول إلى الإبتكار لتمكين عملائه من حلول رقمية شاملة ومتطورة تلبي العديد من التعاملات اليومية والأساسية بسهولة ويسر.