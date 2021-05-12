مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 30 والأخيرة.. اعتراف مسعد للفخراني بحبه له

شهدت أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 30 والأخيرة، نجاح خطة «نجيب» في التقرب من نجله الوحيد «مسعد» رامز أمير، حيث قرر أن يخدعه بالمرض على فراش الموت، وذهب مسعد له ليخبره بكل ما في قلبه، ويعترف بحبه له، وأنه والده الذي لا يحب أحد غيره.

أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش

يتناول العمل في إطار درامي، قصة الثري نجيب زاهي زركش، الذي يكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لـ3 شباب محتمل، أن يكون ابنه بينهم.

وقرر نجيب أن يقترب من نجله الوحيد «مسعد» الذي جسد دوره الفنان رامز أمير، وحاول أن يبحث معه عن مميزات جديدة في الحياة.

موعد عرض مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة الأخيرة

عرض مسلسل نجيب زاهي زركش في موعده الأول بعد الإفطار مباشرة، حيث تعاد الحلقة الجديدة عبر فضائية «ON دراما» في تمام الساعة 7:45 مساءً، بينما تعرض عبر فضائية «dmc» الساعة 9:30 مساءً، فضلًا عن عرضها على منصتي «Watch It» و«شاهد vip».

ويشارك في بطولة المسلسل محمد محمود، هالة فاخر، أنوشكا، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم ورامز أمير.

أحداث الحلقات الماضية من مسلسل نجيب زاهي زركش

وحاول نجيب زاهي أن يتعرف على ابنه، وأظهرت نتيجة تحليل DNA، أن مسعد الذي جسد دوره الفنان رامز أمير هو نجل الفنان يحيى الفخراني، ورغم من ذلك قرر نجيب أن يقترب من الشباب الثلاثة حتى يشعر بالأبوة تدريجيًا، خاصة أنه رفض على مدار السنوات الماضية من عمره الزواج من أحد كي لا ينجب أطفالا.