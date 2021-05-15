حفل خطوبة وقتل وانتحار... التفاصيل الكاملة لمجزرة العيد بالخانكة

ارتكب بائع خضروات مجزرة في العيد عندما دخل على طليقته أسرتها وأبنائه خلال حفل خطوبة ابنته بقرية سرياقوس مركز الخانكة، داخل منزل شقيق طليقته، وفتح عليهم النيران من طبنجة كانت بحوزته، فقتل ابنته وخالها، وأصاب 4 آخرين لينتحر بعدها، وتصرح النيابة بدفن جثته وجثة ابنته المجني عليها الأولى وخالها المجني عليه الثاني، بينما استمعت لباقي المصابين والشهود.

المتهم يقتحم حفل خطوبة ابنته وينفذ مجزرة ويطلق النار علي الجميع

كشفت أجهزة الأمن من خلال جهود إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، تفاصيل مجزرة الخانكة، حيث تبين من فحص فريق البحث الجنائي برئاسة اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي، قيام بائع خضروات، مقيم بقرية سرياقوس، بإطلاق أعيرة نارية من طبنجة كانت بحوزته تجاه ابنه 24 سنة، وابنته 18 سنة، وشقيق طليقته 40 سنة، وابن شقيق طليقته، وخطيب ابنته، جميعهم من بائعي الخضروات، ومقيمين بذات الناحية، ما أدى لإصابتهم جميعا بأعيرة نارية متفرقة.

تم نقل المصابين لمستشفى الدمرداش، وفى وقت لاحق توفيت المصابة الثانية ابنة الجاني، والمصاب الثالث خالها.

وأثبتت التحريات وشهادة الشهود والمصابين أن سبب الحادث قيام طليقة الجاني، 42 سنة، ربة منزل، مقيمة طرف الأول، بعقد حفل خطوبة لكريمتهما بمسكن شقيقها دون موافقته، فقام على إثر ذلك بالحضور للمسكن وإطلاق أعيرة نارية تجاههم وإصابتهم بأعيرة نارية متفرقة ما أدى لوفاة الثانية والثالث.

العثور على جثة مرتكب المجزرة منتحرا داخل الأراضي الزراعية

خلال الملاحقة الأمنية لمرتكب مجزرة الخانكة، برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، برئاسة اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية بالأماكن المحتمل تردده عليها والاختباء بها، عثر على جثته منتحرا بطلق ناري بمنتصف الصدر من الجهة اليسري داخل أرض زراعية بذات الناحية، وبحوزته متعلقاته الشخصية، وعثر بجواره على السلاح الناري المستخدم في الجريمة

النيابة تصرح بدفن جثث مرتكب مجزرة الخانكة والضحيتين

كان المستشار أحمد البوشى، رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، تحت إشراف المستشار على حسن المحام العام لنيابات شمال القليوبية، قد أمر بالتصريح بدفن جثث مرتكب المجزرة المتهم وابنته وخالها ضحيتا المجزرة، عقب مناظرتهم وانتداب الطب الشرعى لتشريحهم وسؤال المصابين وعمل معاينة لمكان الواقعة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء حاتم حداد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ بقيام عاطل باقتحام منزل طليقته بمنطقة سرياقوس بدائرة المركز مستخدما سلاحا ناريا «طبنجة»، وأطلق النار على المتواجدين بالمنزل، ما أسفر عن مصرع نجلته وخالها، وإصابة طليقته ونجله واثنين آخرين.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحثى أشرف عليه العميد خالد المحمدى رئيس مباحث القليوبية، وعلى الفور جرى الانتقال لمكان الحادث بمنطقة سرياقوس، لإجراء التحريات حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهم الهارب.

تحريات مباحث الخانكة حول المجزرة

وبالفحص تبين اقتحام بائع خضروات، انتحر لاحقا، محل إقامة طليقته «ف.ل.ع»، 35 عاما، في منزل شقيقها، خلال الاحتفال بخطبة ابنته، وأطلق الأعيرة النارية من سلاح نارى «طبنجة 9 مم»، ما أسفر عن مصرع شقيق طليقته «أ.ل.ع»، 45 سنة، إثر تلقيه طلقة بالرأس، ونجلة المتهم «ص.م.ق»، 18 عاما، إثر تلقيها 4 طلقات بالصدر والبطن.

كما جرى إصابة كلا من «إ.س.م»، 25 عاما، بطلق نارى بالصدر، و«أ.ص.ل»، 29 عاما، نجل شقيق طليقة المتهم، بطلق نارى بالقدمين، و«ق.م.ق»، 26 عاما، نجل المتهم، مصاب بطلق نارى بالكتف، و«ف.ل.ع»، 35 عاما، طليقة المتهم، مصابة بكدمات وخدوش.

الجيران: زوجة مرتكب المجزرة كافحت من أجل أبنائها

وروى جيران الأسرة المنكوبة، تفاصيل ومواقف إنسانية في حياة الزوجة المصابة وأبنائها ومنهم المجني عليها ابنتها التي لقت مصرعها في الحادث، مؤكدين أن الأم كافحت من أجل أبنائها بعد أن ذهبت المخدرات بعقل والدهم، بائع الخضروات، حيث كانت تعمل الأم، فيما يستولي مرتكب المجزرة على الأموال من أجل شراء المخدرات ولكن لم تستطع الصبر على ذلك، وانفصلت عن زوجها بالطلاق منذ عام ونصف العام، ولجأت لأشقائها الذين قدموا لها الدعم ومنهم شقيقها ضحية الحادث الذي استضاف خطوبة الابنة والتي انتهت بكارثة.

وأكد الأهالي من جيران الأسرة المنكوبة، أن الجريمة جديدة على القرية ولم تشهدها القرية من قبل، والمأساة الأكبر أنها حولت العيد إلى حزن بالقرية، لان المصابين والقتلى من الأهالي المعروفين بالقرية وليس لديهم مشاكل مع أحد.