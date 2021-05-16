مشروع «معا» جاهز لاستقبال سكان العشوائيات بـ 4 آلاف وحدة

تواصل محافظة القاهرة التحدى فى ملف العشوائيات، وذلك بالقضاء على العشوائيات لا سيما الخطرة منها، وتوفير مساكن آدمية وحياة كريمة للمواطنين، ومن بين المشروعات السكنية الجاري الانتهاء منها لاستيعاب سكان العشوائيات فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وخلق مجتمع آمن ومتحضر للأسر القاطنة فى تلك العشوائيات، هو مشروع «معا» لتطوير العشوائيات بنطاق حى السلام أول، والذي تم تنفيذه بنسبة 100%.

و«الوطن» ترصد أبرز ملامح مشروع «معا» لتطوير العشوائيات واستيعاب جزء من سكان المناطق الخطرة قريبا وهى كالتالى:

- المشروع على مرحلتين ويضم 4416 وحدة سكنية، سيتم تسليم الوحدات للسكان مفروشة بالكامل.

- الانتهاء من أعمال التنسيق العام وتشغيل المرافق تمهيدا لنقل سكان المناطق العشوائية به

- تكلفة المشروع 1.3 مليار جنيه، ومقام على مساحة 60 فدانا.

-شهد المشروع تعاونا بين محافظة القاهرة والمجتمع المدنى، وتم تمويله من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة «معا» ومحافظة القاهرة.

-يضم المشروع 184 عمارة.

-خدمات المشروع السكنى تتنوع وتشمل مدرستين للتعليم الأساسي والثانوي ومركز شباب ومسجدا وكنيسة ومولا تجاريا ومبنى للورش الخدمية ومناطق خضراء ودار أيتام ورعاية كبار السن ونقطتي إسعاف وإطفاء ومركزا ثقافيا يضم مسرحا وسينمات ومراكز طبية.

- فكرة المشروع قائمة على إنشاء مجمع سكنى متكامل الخدمات.

- إنشاء العمارات السكنية بـ 4 نماذج مختلفة، كما يتم البناء على 16.6% من مساحة الأرض وباقى المساحة خدمات.

-يشمل المشروع مجموعة كبيرة من الورش يبلغ عددها 60 ورشة والتي تضمن توفير فرص عمل لسكان الحى الجديد انطلاقا من فلسفة القيادة السياسية بخلق مجتمع متكامل.

- يتضمن مشروع «معا» تنفيذ وحدات صحية داخل عمارات المشروع لخدمة السكان المستحقين، مع إقامة ملاعب بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لخدمة الشباب وأبناء القاطنين بالمشروع.

-استخدام وحدات سكنية فى الأدوار الأرضية بالعمارات فى إقامة حضانات للأطفال، واستغلال عدد من الورش المقامة كمحال لتوفير خدمات للسكان، مثل المخابز والسوبرماركت ومحال الخضر والفاكهة.