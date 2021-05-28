وفد من مدوني التواصل الاجتماعي من كرواتيا وصربيا في زيارة لشرم الشيخ

استقبلت مدينة شرم الشيخ وفدًا من مدوني التواصل الاجتماعي من دول كرواتيا وصربيا، في إطار الجهود التي تقوم بها محافظة جنوب سيناء لتنشيط السياحة، وجذب أسواق سياحية جديدة، بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية في زغرب عاصمة دولة كرواتيا .

الوفد يضم 17 شخصًا من أشهر المدونين السياحيين

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الوفد يضم 17 شخصًا من أشهر المدونين السياحيين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي العالمية من دولتي كرواتيا وصربيا.

وأوضح محافظ جنوب سيناء في تصريح له، اليوم الجمعة، أنه سيجري استضافة الوفد خلال الفترة من 27 حتى 31 من مايو الجاري، بهدف تأسيس قاعدة لأسواق سياحية جديدة واعدة ممثلة في دول شرق أوروبا.

دعوة الوفد لزيارة المعالم السياحية

وأكد أنه جرى دعوة الوفد لزيارة المعالم السياحية، والأماكن الترفيهية، والرحلات البحرية، ورحلات السفاري، ومتحف الأثار، والمزارات الدينية التي تشتهر بها مدينة شرم الشيخ، بهدف استغلال التطور الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها في وسائل الإعلام والسوق السياحي العالمي.

إعداد برامج سياحية و ترفيهية للوفد

وأضاف المحافظ أنه جرى إعداد برامج سياحية و ترفيهية للوفد خلال فترة تواجدهم بالمدينة، ومن المقرر أن يجري خلال الزيارة بث صور و فيديوهات من شرم الشيخ على قنواتهم الخاصة، لتكون فرصة للترويج السياحي لهذه المدينة السياحية على نطاق واسع من دول العالم و متابعي هؤلاء المدونين و المؤثرين علي وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الوفد قام بزيارة متحف شرم الشيخ، ومنطقة سوهو سكوير، وعدد من المزارات الهامة بالمدينة، خلال يومهم الأول بالمدينة.