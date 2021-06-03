حظك اليوم الخميس 3-6-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور مرح ومتواضع وصبور، ويمكن الوثوق به، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الثورعلى الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر، يدفعك لتنمية أعمال ويساعدك اليوم على التمييزبين العدووالصديق.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك روح تفاؤل وإصرارًا على مطاردة السعادة أينما كانت.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.