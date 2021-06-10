مصرع 2 وإصابة ثالث في انقلاب سيارة على الطريق الدولي بالطور

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث مساء اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء، تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى الطور، وإبلاغ الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي رقم «أ ن ط 7356»، على الطريق الدولي الجديد، على بعد 30 كيلومتراً من «كارتة» مدينة الطور، باتجاه مدينة شرم الشيخ.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من «شريف عصام محمد أحمد»، 32 سنة، من القاهرة، و«فاطمة حسين يميري»، 28 سنة، إثيوبية الجنسية، وإصابة «عبد الرحمن علي عبد الرحمن عبده»، 32 سنة، من القاهرة.

وجرى نقل الجثث والمصاب إلى مستشفى الزهراء بمدينة طور سيناء، تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، بعد تحرير المحضر اللازم، وتم فتح الطريق أمام الحركة المرورية.