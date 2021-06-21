365 طالبًا يؤدون امتحان الديناميكا بالثانوية الأزهرية بشمال سيناء

يؤدي طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، اليوم الإثنين، مادة الديناميكا للقسم العلمي، في ثالث أيام الامتحانات، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد بعدة أجراءات متبعة.

وقال محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، إن 365 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحان في 8 لجان موزعة على مدن «العريش، بئر العبد، الشيخ زويد، وسط سيناء».

وأشار مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، إلى تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات، بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الحراري على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، تطهير كافة مساجد المحافظة في العريش والشيخ زويد وبئر العبد ونخل والحسنة بوسط سيناء

حملات متكررة للحد من انتشار كورونا

من جانبه، قال الشيخ إبراهيم جمعة مدير أوقاف شمال سيناء، إن المديرية تشن حملات متكررة وندوات، بالتنسيق مع مديرية الصحة والهلال الأحمر المصرى لعملية رش وتعقيم المساجد، وزيادة أعداد الندوات التثقيفية والتوعوية بالمحافظة، والعمل على منع دخول المصلين غير المرتدين الكمامات المساجد؛ للحد من خطر انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد.