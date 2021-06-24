تنظيم ملتقى «أولويات الفرص الاستثمارية» في أسوان

في ضوء الحراك الاقتصادي الذي تعيشه محافظة أسوان لتشجيع الاستثمار، وتحت عنوان «أولويات الفرص الأستثمارية بأسوان»، نُظم ملتقى الاستثمار برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لتنسيق الشراكة الأستراتيجية بين المحافظة مع الغرفة التجارية وجمعيات المستثمريين ورجال الأعمال بأسوان، وأيضًا المستثمريين العرب، بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية وممثلى البرنامج الرئاسي.

الرؤية الاستراتيجية للاستثمار بالمحافظة

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، الرؤية الاستراتيجية للاستثمار بالمحافظة، والمزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية، بجانب أهم الفرص الاستثمارية، لتفعيل رؤية متكاملة للاستثمار من خلال الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، والاستفادة من المزايا النسبية والمقومات الاقتصادية في ظل وجود شبكة جديدة للطرق، والتنوع في مصادر الطاقة ووفرتها، وبالتالي انخفاض تكاليف الإنتاج، لافتة إلى أن ذلك يتوازي مع قيام المحافظة بمنح تسهيلات وحوافز استثمارية أتاحها قانون الاستثمار، والذي يأتي في إطار توجهات الحكومة نحو تنمية محافظات صعيد مصر.

عرض الفرص الاستثمارية المتكاملة داخل أسوان

يذكر أن اللقاء شهد عرض العديد من الفرص الاستثمارية المتكاملة داخل محافظة أسوان، والتى تشمل قطاعات الإسكان والمشروعات الترفيهية السياحية، والإنتاج الحيواني والمراكز التجارية، علاوة على مشروعات استغلال الخامات المحجرية والتعدينية المتوافرة بإحتياطيات هائلة، حيث حازت تلك الفرص على اهتمام المستثمرين وأبدوا رغبتهم في القيام بزيارات ميدانية لمواقع تلك الفرص لاستكشافها خلال بداية الشهر المقبل، لتحويلها إلى مشروعات حقيقة على أرض الواقع تساهم في توفير الآلاف من فرص العمل.