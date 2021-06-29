جراحة دقيقة لشاب أصيب بطلق ناري في الفخذ بالدقهلية

أجرى فريق طبي بمستشفى شربين المركزي بمحافظة الدقهلية، عملية جراحية دقيقة لشاب أصيب بكسر متفتت في الفخذ، إثر إصابته بطلق ناري، وتمكن الفريق من إجراء العملية للشاب، وهي من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.

جاء ذلك بعد يوم واحد من استئصال ورم كبير في المخ لسيدة عجوز تبلغ من العمر 72 عاماً، بمستشفى الجمالية المركزي، وكذلك استئصال تمدد بالأوعية الدموية بالذراع اليسرى لمريض فشل كلوي مزمن، بمستشفى السنبلاوين العام، مما يعد إنجازات للفرق الطبية في المستشفيات الحكومية بالدقهلية، من إجراء عمليات تحتاج إلي مهارات طبية خاصة.

مكي: تدخل جراحي دقيق لإنقاذ فخذ شاب

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن فريقاً طبياً نجح في اجراء تدخل جراحي دقيق لشاب يعاني من كسر مضاعف من الدرجة الثالثة إثر طلق ناري أدى إلى تهتك بالأنسجة وكسور متفتتة بالفخذ، حيث تمكن الفريق الطبي من إجراء الجراحة عن طريق جهاز «الليزاروف»، في واحدة من عمليات العظام الكبرى بمستشفى شربين المركزي، وهي تعد من العمليات المتقدمة ذات المهارة الخاصة.

وتقدم وكيل الوزارة بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم، متمنياً لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح، مشيراً إلى أن الفريق الطبي تكون من الدكتور أبو مسلم حسن، رئيس قسم العظام، والدكتور سيد ماهر، نائب رئيس القسم، والدكتور عمرو علوش، اخصائي العظام.

عمليات أخرى أجراها أطباء الدقهلية

وكان أطباء مديرية الصحة بالدقهلية قد أجروا عمليات دقيقة بدأت بإجراء أطباء مستشفى الجمالية المركزي عملية استئصال لورم كبير بالمخ لسيدة عجوز تبلغ من العمر 72 عاماً، كانت تعاني عدم القدرة على الحركة وتشتكي من صداع مستمر وتشنجات وعدم القدرة على الرؤية، حيث تمكن فريق العمل من استئصال الورم، وتمت العملية بنجاح.

كما أجرى أطباء مستشفى السنبلاوين العام عملية استئصال تمدد بالأوعية الدموية بالذراع اليسرى لمريض يعاني من فشل كلوي مزمن.