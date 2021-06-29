اصطدام قطار بموتوسيكل بقنا دون إصابات بشرية
كتب:
رجب آدم
11:43 م | الثلاثاء 29 يونيو 2021
اصطدام قطار بموتوسيكل بقنا
توقفت حركة القطارات جزئياً على خط الصعيد مساء اليوم الثلاثاء، نتيجة تصادم قطار ودراجة بخارية، في المنطقة بين مدينتي نجع حمادي ودشنا، بمحافظة قنا، دون سقوط خسائر بشرية.
وتسبب الحادث في تحطم الموتوسيكل تماماً، واشتعال النيران به، بينما تعرض جرار القطار إلى تلف في بعض المواسير الهوائية، مما أدى إلى تعطل الجرار وتوقف حركة القطارات على الخط الحديدي، لحين إصلاح العطل.
وعلى الفور، دفعت هيئة السكة الحديد بجرار إمداد، تم ضمه بالجرار الأول المعطل، وتم تسير حركة القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري، وذلك بعد رفع حطام الموتوسيكل، بينما تمكن قائده من النجاة بنفسه قبل اصطدام القطار به.
اصطدام قطار بموتوسيكل في قنا دون إصابات
ورد بلاغ إلى هيئة السكة الحديد من سائق القطار 88 ركاب مكيف إسباني، يفيد اصطدام قطار بموتوسيكل، في المنطقة الواقعة ما بين دشنا ونجع حمادي، بمحافظة قنا، حيث تبين وفق بلاغ قائد القطار، أن مواطناً كان يقود موتوسيكل يمر بمزلقان غير شرعي، فوجئ بقدوم القطار، فترك الموتوسيكل على شريط السكة الحديد، ما أدى إلى اصطدام القطار به، ولاذ صاحبه بالفرار.
اصطدام قطار بموتوسيكل بقنا يوقف حركة القطارات
وقال مصدر بهيئة السكة الحديد في قنا إن حركة القطارات توقفت لمدة 20 دقيقة، إثر اصطدام قطار بموتوسيكل، وهو القطار رقم 88، بينما كان في رحلته من أسوان إلى الإسكندرية، مشيراً إلى أن الحادث وقع في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، مما تسبب في حدوث تلفيات في جرار القطار، وتفحم الموتوسيكل نهائياً، ولم تحدث أي إصابات بشرية، موضحاً أن عمال الهيئة الفنيين تمكنوا بشكل سريع من تسير حركة القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري.
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