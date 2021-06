تفاصيل انفجار بالقرب من محطة قطار في لندن «فيديو»

اندلع حريق كبير في محطة قطار إليفانت وكاسل في جنوب العاصمة البريطانية لندن، حيث ظهر مقطع فيديو لانفجار في مباني السكك الحديدية القريبة، وشوهدت أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد من أقواس السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار إليفانت وكاسل ، مما أدى إلى تحذير الجمهور القريب لإغلاق جميع الأبواب والنوافذ.

وقالت فرقة الإطفاء بلندن في تغريدة على «تويتر» في الساعة 2.18 مساء بتوقيت جرينتش إنها «أرسلت 10 سيارات إطفاء وأن حوالي 70 من رجال الإطفاء يحضرون حريقا في السكك الحديدية بالقرب من المحطة وبحلول الساعة الثالثة مساءً كان 100 من رجال الإطفاء و 15 سيارة إطفاء يتعاملون مع الحريق»، بحسب صحيفة «ذى جارديان» البريطانية.

Ten fire engines and around 70 firefighters are attending a fire at railway arches near to #ElephantCastle railway station. Please avoid the area and close all doors and windows https://t.co/L7YXgTDzE0

وقالت فرقة الإطفاء إن رجلا كان يعالج من قبل طواقم الإسعاف وأضافت: «يرجى تجنب المنطقة وإغلاق جميع الأبواب والنوافذ».

في الساعة 2.45 مساءً، قالت فرقة الإطفاء إن ثلاث وحدات تجارية في نطاق السكك الحديدية «مشتعلة بالكامل»، وأضافت أن أربع سيارات وصندوق هاتف أضاءت بالقرب من المحطة، كما قام بتغريد مقطع فيديو عن انفجار.

وتم وضع طوق للشرطة حول المنطقة ونصح الجمهور بالابتعاد، وقالت شرطة النقل البريطانية إن محطة إليفانت وكاسل أغلقت بعد إجلائها.

من جانبه قال الدكتور بن لوفيل، المتخصص في الطب الحاد الذي صور المشهد، على تويتر إنه رأى «الكثير من الدخان الأسود ، ثم انفجار واندلاع كرة نارية كبيرة».

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء إنه يعتقد أن الحريق بدأ في مرائب قريبة من المحطة، وقالت إن الحريق تم الإبلاغ عنه لأول مرة في الساعة 1.43 مساءً.

كان لوفيل أول من غرد صور الدخان القادم من المحطة في حوالي الساعة 1.50 مساءً، وفي تغريدة من مبنى شاهق فوق المحطة في الساعة 2 ظهرًا ، قال: «أنا الآن غارق في دخان أسود لذا لا يمكنني رؤية المزيد».

Three commercial units underneath the railway arches are completely alight and four cars and a telephone box are also alight near #ElephantandCastle Railway Station. Road closures are in place and people are advised to avoid the area and keep windows and doors closed pic.twitter.com/yALJKnVd8d