رئيس التحرير

محمود مسلم

تفاصيل انفجار بالقرب من محطة قطار في لندن «فيديو»

كتب:

محمد علي حسن
06:06 م | الإثنين 28 يونيو 2021
حريق لندن

حريق لندن

اندلع حريق كبير في محطة قطار إليفانت وكاسل في جنوب العاصمة البريطانية لندن، حيث ظهر مقطع فيديو لانفجار في مباني السكك الحديدية القريبة، وشوهدت أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد من أقواس السكك الحديدية بالقرب من محطة قطار إليفانت وكاسل ، مما أدى إلى تحذير الجمهور القريب لإغلاق جميع الأبواب والنوافذ.

وقالت فرقة الإطفاء بلندن في تغريدة على «تويتر» في الساعة 2.18 مساء بتوقيت جرينتش إنها «أرسلت 10 سيارات إطفاء وأن حوالي 70 من رجال الإطفاء يحضرون حريقا في السكك الحديدية بالقرب من المحطة وبحلول الساعة الثالثة مساءً كان 100 من رجال الإطفاء و 15 سيارة إطفاء يتعاملون مع الحريق»، بحسب صحيفة «ذى جارديان» البريطانية.

وقالت فرقة الإطفاء إن رجلا كان يعالج من قبل طواقم الإسعاف وأضافت: «يرجى تجنب المنطقة وإغلاق جميع الأبواب والنوافذ».

في الساعة 2.45 مساءً، قالت فرقة الإطفاء إن ثلاث وحدات تجارية في نطاق السكك الحديدية «مشتعلة بالكامل»، وأضافت أن أربع سيارات وصندوق هاتف أضاءت بالقرب من المحطة، كما قام بتغريد مقطع فيديو عن انفجار. 

وتم وضع طوق للشرطة حول المنطقة ونصح الجمهور بالابتعاد، وقالت شرطة النقل البريطانية إن محطة إليفانت وكاسل أغلقت بعد إجلائها.

من جانبه قال الدكتور بن لوفيل، المتخصص في الطب الحاد الذي صور المشهد، على تويتر إنه رأى «الكثير من الدخان الأسود ، ثم انفجار واندلاع كرة نارية كبيرة».

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء إنه يعتقد أن الحريق بدأ في مرائب قريبة من المحطة، وقالت إن الحريق تم الإبلاغ عنه لأول مرة في الساعة 1.43 مساءً. 

كان لوفيل أول من غرد صور الدخان القادم من المحطة في حوالي الساعة 1.50 مساءً، وفي تغريدة من مبنى شاهق فوق المحطة في الساعة 2 ظهرًا ، قال: «أنا الآن غارق في دخان أسود لذا لا يمكنني رؤية المزيد».

وأعرب عن قلقه إزاء الأكشاك داخل وحول المحطة، وكتب على تويتر: «لا يزال الدخان يتصاعد ، المنطقة الواقعة تحت المحطة تسمى كولومبيا الصغيرة ، وهناك العديد من المتاجر والمطاعم الكولومبية الصغيرة ، وهي الآن مغطاة بالدخان الأسود الكثيف. سيارات إسعاف وطاقم إطفاء حاضرين ».

في الساعة 2.40 مساءً ، غرد: «الدخان يتبدد، لا مزيد من النار المرئية، تم تطويق المكان من قبل الشرطة وطاقم الطوارئ الآخرين الذين يعيدون توجيه حركة مرور السيارات والمشاة باحترافية هادئة، أتمنى أن يكون الجميع بخير»، وقالت شرطة ساوثوارك إن الحادث لا يعتقد أنه مرتبط بالإرهاب.

 

اقرأ المزيد:

عاجل.. انفجار بالقرب من محطة قطار تبعه حريق هائل في لندن «فيديو»

إخلاء 100 منزل في مقاطعة جنوب لندن بعد اندلاع حريق كبير

اندلاع حريق هائل بمستودع جنوب لندن والسلطات تدفع بـ20 عربة إطفاء

اندلاع حريق بالقرب من السفارة السعودية في لندن