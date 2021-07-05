اليوم.. بدء تلقي طلبات الالتحاق بالمعهد الفني للتمريض ببني سويف

يبدأ المعهد الفني للتمريض التابع لفرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، اليوم الاثنين في تلقي طلبات قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لعام 2021 نظام الخمس سنوات، وذلك حتى منتصف شهر يوليو، وفق أوراق وإجراءات محددة يستثنى منها أبناء شهداء الواجب من الجيش والشرطة والأطقم الأطبية.

وحدد المعهد الأوراق المطلوبة للتقديم وجاءت كالتالي:

1 - صورة شهادة ميلاد كمبيوتر طبق الأصل.

2 - صورة شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة التي حصلت عليها المتقدمة على الشهادة الإعدادية صورة طبق الأصل.

3 - صورة شهادة النجاح في المرحلة الإعدادية والابتدائية صورة طبق الأصل

4 - صورة بطاقة ولي الأمر وفي حالة وفاة الوالد يتم إحضار صورة من شهادة الوفاة، ودوسية.

5 - شراء ملف التقديم من مقر إدارة المعهد بمبلغ 100 جنيه، وذلك يوم التقديم فقط.

6- إيصال كهرباء، غاز، مياه حديث، مع الحضور لمقر المعهد مرتديا الكمامة الطبية وقلم شخصي.

كما حدد المعهد شروط القبول وجاءت كالتالي:

1- فتح باب التقديم يوم الاثنين الموافق 2021/7/5 وحتى يوم الخميس الموافق 2021/7/15.

2- يتم بيع عدد 25 ملفا يوميا فقط بناء على تعليمات الإدارة العامة للتدريب برئاسة الهيئة.

3 - الحد الأدنى للقبول بالمعهد 260 درجة بنسبة 92%.

4 - مدة الدراسة خمس سنوات دراسية.

5 - أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية حسنة السير والسلوك.

6 - الحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة (لغة إنجليزية) للعام الدراسي 2021/2020 .

7 - القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة. وتتراوح الأعداد المقبولة في الفصل الواحد ما بين 25: 30 طالبة.

8 - أن تكون المتقدمة من أبناء المحافظة والتي حصلت على شهادة التعليم الأساسي منها.

9 - لا يقل سن المتقدمة في 2021/10/1 عن 14 سنة و6 شهور.

10 - ألا تكون الطالبة المتقدمة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة.

11 - عدم النقل من مدرسة لأخرى أثناء فترة الدراسة (يتم النقل خلال فترة الإجازة الصيفية ونجاح الطالبة ويشترط موافقة الجهتين المنقول منها وإليها).

12- ضروره اجتياز الاختبارات المطلوبة.

13- يتم استثناء أبناء شهداء الواجب الوطني (الجيش والشرطة والجيش الأبيض) من جميع شروط القبول فيما عدا الكشف الطبي مع إحضار ما يفيد الوفاة أثناء تأدية الواجب الوطني بشهادة معتمدة.

الاختبارات المطلوبة للقبول بالمعهد الفني للتمريض بعد الإعدادية

- اختبار الإملاء واللغة العربية والحصول على 7 درجات من عشر

- اختبار اللغة الإنجليزية والحصول على 7 درجات من عشر.

- اختبار الحاسب الآلي والحصول على 7 درجات من عشر.

- كشف الهيئة والاختبار الشخصي.

- الاختبار الطبي والاختبار النفسي.