لأول مرة في مصر.. وثيقة تأمين على شبكة العروس

مع زيادة قيم المتعلقات الشخصية، وارتفاع مؤشر جودة الحياة في العديد من الدول، أصبح هناك اهتمام متزايد بتأمينها، وأعلن الاتحاد المصري لأول مرة عن تفاصيل وثيقة التأمين الخاصة بالمجوهرات والشبكة الخاصة بالعروس من الذهب، خاصة أن الكثير منا يحرر محاضر سرقة الصاغة أو الأقراط من الأطفال في أثناء التجوال.

ويغطي تأمين المجوهرات تكاليف استبدال المقتنيات الثمينة في حالة فقدانها أو تلفها أو سرقتها، ويمكن أن تحمل تلك المقتنيات الكثير من القيمة العاطفية والمالية، لذلك قد يسبب فقدانها خسارة كبيرة، وهنا يأتي دور شركات التأمين.

وتختلف وثائق التأمين على المجوهرات باختلاف مقدمي الخدمة، لكن في معظم الحالات تتوفر تغطيات تأمينية للمقتنيات الآتية:

- خواتم الزفاف والخطوبة

- الأساور

- الساعات الثمينة

- القلادات

- الأقراط

يعتمد القسط المدفوع لتغطية المجوهرات كجزء من وثيقة تأمين محتويات المنزل إلى حد كبير على قيمة المجوهرات المراد التأمين عليها.

بالإضافة إلى ذلك تأخذ شركات التأمين وسائل الوقاية والمنع في الاعتبار، كطريقة التخزين، ففي حالة الاحتفاظ بتلك المقتنيات في خزانة آمنة يقلل احتمالية سرقتها.

وأكد الاتحاد المصري للتأمين، أنه يسعى دائما إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري، بمحاولة إطلاع السوق على الاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية، التي يمكن تطبيق بعضها في السوق المصري، ما يمثل عامل جذب مهم لشرائح جديدة من العملاء، وزيادة محفظة أقساط قطاع التأمين الذي يعاني من تحديات في جذب عملاء جدد.

وأوضح الاتحاد، أن ابتكار منتجات تأمينية جديدة أصبح من الضروريات الحتمية إذ يساعد شركة التأمين على كسب ميزة تنافسية بما يؤدى إلى زيادة معدلات النمو بمحفظة أقساطها، من أجل تحقيق أهم هدف وهو الاستمرارية والبقاء، في ظل التقلبات الاقتصادية.

وأوصى الاتحاد بدراسة مدى ملاءمة هذه التغطيات لطبيعة السوق المصري والطلب على خدمات التأمين به، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الصدد.