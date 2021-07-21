بتكلفة 90 مليون دولار..إطلاق الحملة الدولية للسياحة المصرية سبتمبر 2021

قالت غادة شلبى نائب وزير السياحة لشئون السياحة ، إن الوزارة ستتسلم خلال الأسابيع القليلة المقبلة من التحالف الكندي الإنجليزي النسخة النهائية من الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر فى الخارج، تمهيدًا لإطلاق الحملة الدولية للسياحة المصرية فى الخارج، بعد دراسة الاستراتيجية وتحديد الدول التى سيجرى توجيه الحملة لها.

وأضافت«شلبي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، من المتوقع أن يجرى إطلاق الحملة خلال شهر سبتمبر المقبل أو أكتوبر على أقصى تقدير، لمدة 3 سنوات وبتكلمة إجمالية نحو 90 مليون دولار، لافتة إلى أن الحملة ستٌسلط الضوء على أبرز الأنماط السياحية التي تمتلكها مصر، فضلًا عن أن المقصد السياحي المصري آمن ومتنوع، ويجمع بين الحضارات المتفردة القديمة إلى جانب الحداثة والترفيه والبنية التحتية الضخمة، فضلا عن المقومات الطبيعية الفريدة نهاية بالمناخ المعتدل طوال العام.

الدول التي سيجرى توجيه الحملة إليها

وأشارت إلى أن الحملة الدولية لمصر في الخارج سيجرى توجيهها في الأساس للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح للمقصد المصري، إضافة إلى الأسواق الواعدة التي تُستهدف استهدافها خلال الفترة المقبلة لجذب السياح منها لزيارة مصر، موضحة أن الحملة ستكون مختلفة ومبهرة عن الحملات السابقة، لافتة إلى أن الحملة ستشمل الترويج للمقصد السياحي المصري بكل الوسائل سواء الإلكترونية أو الوسائل العادية مثل إعلانات «الأوت دور» والحملات الترويجية المشتركة، منوهة بأن الإعلانات الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيكون لها نصيبًا جيدًا من الحملة.

زيادة فى أعداد السياح خلال الربع الأخير من العام الجاري

وتتوقع «شلبى» أن تشهد الفترة المتبقية من العام الجاري زيادة فى أعداد السياح الوافدين لمصر من الخارج، لافتة إلى أن أوكرانيا ستبدأ فى تسيير رحلات لمصر بمعدلات جيدة بداية من شهر سبتمبر المقبل، معربة عن آمالها في أن يشهد الربع الأخير من عام 2021 استئناف الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا رحلاتها إلى المدن السياحية المصرية.