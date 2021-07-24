التضامن: إقبال كبير على معرض «مارينا» للعام الثالث على التوالي

قال عادل بكساوي، مستشار وزير التضامن للتسويق والمعارض، إنّ الوزارة مهتمة بمعرض «مارينا» الذي يقام للعام الثالث على التوالي، حيث يحقق إقبالا كبيرا على العارضين والمعرض والمنتجات لتنظيمه في فصل الصيف، متابعا: «ده بيحقق مكاسب مستواها كويس جدا».

وأضاف «بكساوي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنّ المعرض مقام على مساحة 1200 متر في مدخل مارينا 5 الرئيسي، وبه نحو 240 عارضا يجري تقسيمهم على 3 فترات: «كل فترة 10 أيام وبناخد فيها 80 عارض بس، وبنغير كل 10 أيام العارضين، ودي فكرة جديدة».

ولفت إلى أنّ المعرض نجح في تحقيق هدفه بعد عامين من إنشائه، ولقي إقبالا جماهيريا كبيرا من المصيفين: «بنلاقي الناس بتكلمنا تسألنا عن ميعاد المعرض، كمان التغطية الإعلامية عليه كويسة جدا».

وأوضح أنّه تقدم للاشتراك في المعرض أكثر من 2500 عارض، وبسبب صغر المساحة المخصصة لأرض المعرض، يتم التغيير بنظام 3 ورديات في الشهر الواحد، كما جرى اختيار أفضل 240 عارضا: «عملنا افتتاح للمعرض بعدد معقول للعارضين، وإحنا أول وزارة اشتغلنا في المكان ده في بداية الصيف بعد مشكلة كورونا، وعملنا إجراءات احترازية وحاجات كتيرة جدا».

وأكد أنّ جودة المنتج هي العامل الأساسي للموافقة على مشاركة العارضين، فالمعرض تراثي حرفي يدوي، ويبدع فيه جميع العارضين: «إحنا بنهتم بالمنتجات التراثية والفضة والنحاس والخيامية والاكسسوار المنزلي والسجاد، وبنغطي كل احتياجات المواطنين اللي بييجوا المعرض».