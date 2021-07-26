أماكن سياحية جاذبة يمكن زيارتها في بورسعيد.. تعرف عليها

شهدت محافظة بورسعيد العديد من مشروعات التنمية السياحية متزامنا مع تطوير شوارع المدينة لتضاهى المدن السياحية ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة حيث تمتلك بورسعيد مقومات سياحية متميزة بدءاً من موقعها الفريد إضافة إلي المعالم التراثية الموجودة بها كالفنار وقاعدة ديليسبس وكورنيش بحر بورسعيد والممشى السياحي وغيرها فضلا عن المشروعات السياحية العملاقة التي يجري إنشائها الآن خاصة في في المنطقة الغربية.

ديليسبس باي أو «الجراج»

شارع ديليسبس باي أو «الجراج»، يضم مسطحات خضراء، وأماكن للجلوس بشكل حضاري وجمالي ونافورة، و13 حاوية كل حاوية مقسمة إلى 3 أجزاء بإجمالي 39 جزءا، جرى استخدامها كأماكن لبيع المأكولات والمشروبات.

منتجع بورتو سعيد السياحى

يعد دخول مؤسسة «عامر جروب»، باستثماراتها في محافظة بورسعيد نقلة سياحية كبيرة لما يحمله هذا الاسم من سمعة عالمية في مجال السياحة بإنشاء المنتجعات والقرى علي غرار أرقي الأماكن السياحية العالمية، وكان لبورسعيد الحظ الأوفر بوجود هذا الكيان السياحي العملاق حيث تم الانتهاء من إنشاء فندق سياحي وتشغيله، غرب المحافظة ليليق بالكيانات الاقتصادية والصناعية التي أصبحت بورسعيد محط أنظار العالم في المجال الصناعي واللوجستي، ويعد الهدف الرئيسي لتلك المشروعات هو الارتقاء ببورسعيد سياحيا بعد أن أصبحت المدينة قبلة للاستثمار وكذلك عامل أساسي لعودة الحركة السياحية وتوفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل.

شارع 3\7 والممشى السياحي

ويجمع شارع 7/3 كل وسائل الترفيه من خلال عربات للمشروبات والوجبات السريعة تخصص للشباب، إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيهات، كما سيتم توفير مناطق ألعاب للأطفال واستراحة الكبار، ليكون الشارع ملتقى لجميع الأعمار، إلى جانب إنشاء أول طريق سياحى مخصص للمشاة فقط، وسيكون مصمما على أحدث طراز بطول نحو ٦٠٠ متر، ويقام على مساحة ١٠ آلاف متر مسطح، ويعد نقلة كبيرة للسياحة في بورسعيد وهو مقصد لجميع أبنائها والزائرين من المحافظات الاخري ويناسب الطفرة السياحية التى تشهدها بورسعيد، كما تم تطوير القرى السياحية التابعة للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة منها «النورس والكنارى و توليب والمرجان».