ضبط «حشيش» بحوزة سائق وزميله قبل توزيعه على عملائهما

ضبطت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، شخصين مقيمين في الجيزة، حال استقلالهما سيارة أجرة قيادة أحدهما ويعمل عليها سائق «منتهية التراخيص»، وبحوزتهما (كمية من الحشيش المخدر، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.