وكيل «النواب»: المجلس قدم بصمات غير تقليدية في تاريخ مصر البرلماني

قدم النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الشكر والتقدير لأعضاء المجلس بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، قائلا: «قدم المجلس بصمات غير تقليدية في تاريخ مصر البرلماني».

ووجه «أبو العينين»، التحية خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، خلال ختام الانعقاد، لرئيس البرلمان، قائلا: «عالم جليل من علماء القانون المستشار حنفي جبالي»، مشيرا إلى أنه كان حديث مصر لقامته الوقورة في إدارة المؤسسة التشريعية في مصر.

وأشار وكيل البرلمان، إلى أن مصر أصبحت محل احترام وتقدير كل دول العالم، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اقتحم كل جذور المشاكل ليعلن الجمهورية الثانية، لافتًا إلى أن الحكومة قامت بإنجازات طيبة في كل الأنشطة والقطاعات.

وأكد أن المجلس نجح في تحقيق القيمة المضافة لمصر من خلال التشريعات وتعظيم الموارد المصرية، متابعًا: «مصر أخذت طريقا نحو البناء والتنمية».

كما وجه التحية للمرأة المصرية، قائلا: «تحية للمرأة المصرية بعدما وضعت بصمة واضحة في كل المجالات».

وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، اختتام دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.