مزايدة علنية لتأجير مرسى «الروضة- الشيخ عبادة» بملوي
كتب:
اسلام فهمي
04:09 م | الثلاثاء 27 يوليو 2021
مرسي نيلي
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، اليوم الثلاثاء، عن مزايدة علنية لتأجير مرسى «الروضة ـ الشيخ عبادة»، لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى عامين، وفقاً للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وتحددت جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2021، الساعة الثانية عشر ظهراً، على أن تنعقد جلسة المزايدة بديوان عام مجلس مدينة ملوي في الموعد والتاريخ المحدد.
وأوضحت رئاسة مركز ومدينة ملوى أن ثمن كراسة الشروط يبلغ 300 جنيه، على أن يتم دفع تأمين 5000 جنيه، وتطلب كراسة الشروط من إدارة المخازن بديوان الوحدة المحلية.
وناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أمس الاثنين، معدلات تنفيذ أعمال المشروعات المقامة بالقرى المستهدفة، من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الموضوع، وإزالة كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات المطروحة، من خلال التنسيق والعمل المستمر، مع كافة الجهات المعنية.
ووافق المجلس التنفيذي على الطلب المقدم من الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، لاستخراج شهادات صلاحية الموقع للمعاهد الأزهرية داخل الأسوار (أرضي، و4 طوابق)، وذلك إسوة بمدارس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
كما تمت الموافقة على طلب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والخاص بالمخططات التفصيلية لمدينة العدوة، ومناطق (تقسيم الأطباء - ماقوسة - تلة) بمدينة المنيا، وقرى (دلجا - زعبرة) بمركز دير مواس، وذلك تمهيداً لمخاطبة وزارة التنمية المحلية، واستكمال باقي الإجراءات.
كما استعرض المهندس هشام عباس، مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2021 /2022، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات والهيئات، حيث طالب المحافظ مديري المديريات الخدمات ورؤساء القطاعات بالعمل على دراسة كافة السلبيات والملاحظات لتلافيها في الخطة الجديدة، وتحقيق نسب إنجاز متقدمة تعود بالنفع على المواطنين، وتحقق الرضا لدى الشارع المنياوي.