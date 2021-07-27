مزايدة علنية لتأجير مرسى «الروضة- الشيخ عبادة» بملوي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، اليوم الثلاثاء، عن مزايدة علنية لتأجير مرسى «الروضة ـ الشيخ عبادة»، لمدة عام قابل للتجديد بحد أقصى عامين، وفقاً للقانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وتحددت جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس 2021، الساعة الثانية عشر ظهراً، على أن تنعقد جلسة المزايدة بديوان عام مجلس مدينة ملوي في الموعد والتاريخ المحدد.

وأوضحت رئاسة مركز ومدينة ملوى أن ثمن كراسة الشروط يبلغ 300 جنيه، على أن يتم دفع تأمين 5000 جنيه، وتطلب كراسة الشروط من إدارة المخازن بديوان الوحدة المحلية.

وناقش اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أمس الاثنين، معدلات تنفيذ أعمال المشروعات المقامة بالقرى المستهدفة، من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني الموضوع، وإزالة كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات المطروحة، من خلال التنسيق والعمل المستمر، مع كافة الجهات المعنية.

ووافق المجلس التنفيذي على الطلب المقدم من الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، لاستخراج شهادات صلاحية الموقع للمعاهد الأزهرية داخل الأسوار (أرضي، و4 طوابق)، وذلك إسوة بمدارس الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

كما تمت الموافقة على طلب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، والخاص بالمخططات التفصيلية لمدينة العدوة، ومناطق (تقسيم الأطباء - ماقوسة - تلة) بمدينة المنيا، وقرى (دلجا - زعبرة) بمركز دير مواس، وذلك تمهيداً لمخاطبة وزارة التنمية المحلية، واستكمال باقي الإجراءات.

كما استعرض المهندس هشام عباس، مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2021 /2022، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات والهيئات، حيث طالب المحافظ مديري المديريات الخدمات ورؤساء القطاعات بالعمل على دراسة كافة السلبيات والملاحظات لتلافيها في الخطة الجديدة، وتحقيق نسب إنجاز متقدمة تعود بالنفع على المواطنين، وتحقق الرضا لدى الشارع المنياوي.