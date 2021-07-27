يبحث الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم عن نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2021، خلال الوقت الحالى، وذلك عقب إعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، حيث ستعلن النتيجة من خلال هذا الرابط، من خلال موقع «الوطن»، حيث ستظهر النتيجة مجمعة وبدرجات كل مادة، خلال دقائق معدودة، وسيكون هناك دور ثان للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدبلومات الفنية 2021، بعذر قهري مثل الإصابة بفيروس كورونا، بالدرجات الكاملة، شرط تقديم المستند الطبي الذي يثبت إصابة الطالب بالفيروس وقت عقد الامتحانات.

نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2021: تعلن خلال دقائق معدودة

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2021، سيتم إعلانها والحصول عليها من خلال هذا الرابط، حتى يتثني لجموع الطلاب الحصول على النتيجة ومعرفت درجاتهم التى حصلوا عليها فى امتحانات الدبلومات الفنية 2021، حيث جاءت نسبة النجاح في الثانوية التجارية نظام الـ3 سنوات بـ72.40% بزيادة مقدارها 13.52% عن العام الماضى، أما نسبة النجاح في نظام الـ5 سنوات بـ 95.53% بزيادة مقدارها 1.77% عن العام الماضى.

نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2021: 95.53% نسبة النجاح فى النظام الـ5 سنوات

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل لها، أن نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2021، ستكون متواجدة على هذا الرابط، مؤكدة أن امتحانات الدبلومات الفنية 2021، سارت بصورة منتظمة وطبيعية، ولن ترصد غرفة العمليات المركزية أى مشكلات خلال سير الامتحانات، موضحة أنه لن يتم رصد أى حالات يشتبه في إصاباتها بفيروس كورونا، خلال سير الامتحانات العلمية والمعملية والتحريرية.

نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2021: لم نرصد أى حالات مصابة بكورونا خلال الامتحانات

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى أن نتيجة الثانوية التجارية برقم الجلوس 2021، مبشرة لجموع الطلاب، لافتة إلى أن أوائل طلبة الدبلومات الفنية 2021، بلغ 22 طالب وطالبة منهم عدد 16 طالبة وعدد 6 طلاب من 14 محافظة من مختلف محافظات الجمهورية.