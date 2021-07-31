أماكن عرض فيلم التشويق Snake Eyes في السينمات

تعرض السينمات المصرية حاليًا فيلم التشويق والإثارة «Snake Eyes»، وتدور أحداث الفيلم حول واحد من أبطال عالم «جي. آي. جو»، «سنيك أيز» والذي يتناول العمل بدايته وقصته منذ دخولة عشيرة «أراشيكاجي» بحثًا عن الطعام، إلى تدريبه ليصبح رجلًا ذا قدرات خاصة.

فريق عمل فيلم Snake Eyes

أبطال فيلم Snake Eyes هم هنري جولدينج، أندرو كوجي، سمارة ويفنج، أورسولا كوربيرو، ستيفن ألريك، هاروكا أبي، والمخرج روبرت شوينتكي.

أماكن عرض فيلم Snake Eyes

الفيلم يعرض في سينمات (صن سيتي، جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما بوينت 90، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما سيتي ستارز، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما داندي مول، سينما أمريكانا بلازا، سينما فوكس مول مصر، سينما مدينتي، سينما كايرو فيستفال، سينما جولف سيتي، سينما جلاكسى سينبلكس المعادي، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما فوكس سيتي سنتر).

يذكر أن السينمات المصرية تعرض عددا من الأفلام العربية والأجنبية المميزة مثل Jungle Cruise وتدور أحداثه حول قارب نهري صغير يقل مجموعة من المسافرين عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطيرة، وEscape Room الذي يتناول قصة ستة أشخاص وجودوا أنفسهم محبوسين في سلسلة أخرى من غرف الهروب، وسرعان ما يكتشفوا العديد من الأسرار.

ومن الأفلام المصرية بدور العرض حاليا، فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، الذي تدور أحداثه حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجين بها، وذلك من خلال قصة المذيع خالد، ومشاكله الدائمة مع زوجته خبيرة العلاقات الزوجية ثريا، وفيلم «العارف» الذي تدور أحداثه حول «يونس» الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، مما يجعله يدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.