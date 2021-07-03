أماكن عرض فيلم الرعب والتشويق Werewolves Within بالسينمات

تعرض السينمات المصرية فيلم Werewolves Within، ضمن سلسلة الأفلام الجديدة هذا الأسبوع، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والتشويق حول مدينة تتعرض للهجوم من قبل مجموعة من المستذئبين، وتنتشر الفوضى حينما يصعب على سكان المدينة معرفة المسالمين من المستذئبين.

فريق عمل فيلم Werewolves Within

أبطال فيلم Werewolves Within هم ميلانا فاينتروب، شايان جاكسون، ميكاليا واتكسن، سام ريتشاردسون، جلين فليشلر، هارفي جيلن، وفيلمWerewolves Within من تأليف ميشنا وولف، وإخراج جوش روبن.

أماكن عرض فيلم Werewolves Within بالسينمات

يُعرض الفيلم في دور العرض التالية:

سينما أمريكانا بلازا

10:30 صباحا، 12:30 ظهرا، 02:30 عصرا، 04:30 عصرا، 07:00 مساء، 09:00 مساء، 11:00 مساء.

سينما أركان

10:30 صباحا، 12:30 ظهرا، 02:30 عصرا، 04:30 عصرا، 06:30 مساء، 08:30 مساء، 10:30 مساء.

سينما سان ستيفانو مول

10:00 صباحا، 01:00 ظهرا، 04:00 عصرا، 07:00 مساء، 09:30 مساء.

سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب

10:00 صباحا، 12:00 ظهرا، 02:00 عصرا، 04:00 عصرا، 06:00 مساء، 08:00 مساء، 10:00 مساء.

سينما سيتي ستارز

10:15 صباحا، 12:15 ظهرا، 02:15 عصرا، 04:15 عصرا، 06:15 مساء، 08:15 مساء، 10:15 مساء.

سينما جولدن ستارز ديلوكس

10:15 صباحا، 12:15 ظهرا، 02:15 عصرا، 04:15 عصرا، 06:15 مساء، 08:15 مساء، 10:15 مساء.

سينما صن سيتي

10:15 صباحا، 12:45 ظهرا، 02:45 عصرا، 04:45 عصرا، 06:45 مساء، 08:45 مساء، 10:45 مساء.

سينما سيني بلكس جرين بلازا

10:30 صباحا، 12:30 ظهرا، 02:30 عصرا، 04:30 عصرا، 07:00 مساء، 10:00 مساء.

سينما مدينتي

10:30 صباحا، 01:00 ظهرا، 04:00 عصرا، 07:00 مساء.

سينما كايرو فيستفال

10:45 صباحا، 01:00 ظهرا، 03:00 عصرا، 05:00 مساء، 07:00 مساء، 10:00 مساء.