لمدة 3 سنوات.. تعيين 8 رؤساء أقسام جدد بـ«طب أسيوط»

أصدر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عددًا من القرارات الجديدة التي تضمنت تعيين 8 رؤساء أقسام جدد بكلية الطب.

وشملت قرارات رئيس الجامعة، تعيين كل من: «الدكتورة إيمان مرسي محمد علي الأستاذ بقسم الصحة العامة وطب المجتمع رئيسًا للقسم، والدكتورة حنان سيد محمد فرغلي الأستاذ بقسم الفارماكولوجيا الطبية رئيسًا للقسم، والدكتور أيمن السيد عبد السلام حسب الله الأستاذ بقسم جراحة الأوعية الدموية رئيسًا للقسم، والدكتور محمد اليمنى قبيص حسين الأستاذ بقسم الأمراض الباطنة رئيسًا للقسم، وتجديد تعيين الدكتورة عبير الرفاعي محمد رفاعي الأستاذ بقسم الباثولوجيا «علم الأمراض» رئيسًا للقسم» لمدة ثلاث سنوات لكل منهم.

كما تضمنت القرارات أيضًا تعيين: «الدكتور علاء عزت عبدالمنعم حسانين الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية رئيسًا للقسم، والدكتور أحمد فائق أمين موسى الأستاذ بقسم أمراض النساء والتوليد رئيسًا للقسم، والدكتور محمد سيد سعد عبدالله الأستاذ بقسم طب وجراحة العيون رئيسًا للقسم»، حتى بلوغهم السن القانونية للمعاش. .