«أبو» يطرح «ملك الفبركة» أول أغنية من ألبومه الجديد «آن الأوان»

طرح النجم «أبو» على اليوتيوب وعلى التطبيقات الموسيقية المختلفة ومحطات الراديو، أحدث أغنياته لموسم الصيف هذا العام، تحمل اسم «ملك الفبركة»، وهى أول أغنية من ألبومه، الذى ستطرح أغنياته ضمن خطة جديدة تتمثل فى طرح أغنية كل فترة والألبوم بعنوان «آن الأوان».

«ملك الفبركة» أغنية بسيطة ومرحة، تعبر عن اكتشاف حقيقة خداع الطرف الآخر، امن كلمات محمود صلاح، و ألحان وتوزيع: مينو ومن إنتاج «أبو ميوزيك» وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند».. وتقول كلماتها:

كان استاذ فى الشياكة كان أستاذ في الدلع

دوبنا زمان بشياكة فجاة سابنا وخلع

لو اللى بينا ماكنش غرام طب قوللي إنت كان إيه النظام

بذمتك و دينك مش كنا مدلعينك من غيرى لصت

و آدي بوست و شوفت العز بعينك

بذمتك و دينك مش كنا مدلعينك من غيرى

لصت و ادي بوست و شوفت العز بعينك

أهو بكا و اشتكى ملك الفبركة كان فى الفزلكه

استاذ تكتكة وقت الرحرحة عينه مفتحه و إحنا على قديمه

أهو بكا و اشتكى ملك الفبركا و قت الرحرحة

عينه مفتحه و إحنا على قديمه

اهدى شويه ياحبيبى و اتلم ده أنا درسك أوي

ده أنا حافظك صم

قطر الغرام قلبك فاته أهو ده صحيح اللى اختشوا ماتوا

بذمتك و دينك مش كنا مدلعينك

بذمتك و دينك مش كنا مدلعينك من غيري

لصت و ادي بوست و شوفت العز بعينك

أهو بكا و اشتكى ملك الفبركة كان فى الفزلكة

أستاذ تكتكه وقت الرحرحة عينه مفتحه و إحنا على قديمه