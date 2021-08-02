انتهاء ماراثون الثانوية: فرحة بين طلاب «العلمي» رغم صعوبة «التفاضل».. واحتفالات أمام اللجان بـ«الزغاريد» والـ«دي جي»

غلبت فرحة طلاب الثانوية العامة، شعبة العلمى، بانتهاء امتحانات الثانوية العامة، اليوم، شكاوى بعضهم من صعوبة آخر الامتحانات، وأكد طلاب علمى «رياضة»، أن غالبية أسئلة مادة التفاضل والتكامل كانت غير مباشرة، وإجاباتها متشابهة الأمر الذى يعيقهم عن معرفة الإجابة الصحيحة التى يتم على أساسها تصحيح الامتحان، فضلاً عن أن الوقت لم يكن كافياً للإجابة عن الأسئلة ومراجعتها جيداً، فيما أكد طلاب «علمى علوم» سعادتهم بامتحان مادة الجيولوجيا، الذى جاء فى مستوى الطالب العادى، معربين عن فرحتهم بانتهاء امتحانات الثانوية، وسهولة «الجيولوجيا».

«طارق»: «التفاضل» غير مباشر ويحتاج إلى وقت أطول

وقال الطالب مروان طارق «علمى رياضة»، الذى أدى الامتحان بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بالجيزة، إن أسئلة «التفاضل والتكامل» جاءت غير مباشرة، والإجابة عنها تحتاج إلى وقت طويل، لأنها تشمل الكثير من الخطوات، مضيفاً لـ«الوطن»: «الامتحان مستواه صعب، وتضمن أفكاراً جديدة، غير التى اعتاد عليها الطلاب، وضم 25 سؤالاً، منها خمسة أسئلة فقط مباشرة».

"مصطفى" : خلصت مرحلة صعبة من حياتي

وقال الطالب محمد مصطفى، إن الامتحان جاء فى مستوى معقّد، لأن الأسئلة بها أفكار غير مألوفة، معبّراً عن سعادته بانتهاء الامتحانات بشكل عام: «الحمد لله خلصت مرحلة صعبة فى حياتى».

وأضاف «مصطفى»: «أسئلة التفاضل اعتمدت على فهم الطالب للقوانين، وواضع الامتحان عارف أن الطالب ممكن يغلط فى قانون معين فيركز عليه، وعموماً أنا مبسوط إنى خلصت بغض النظر عن مستوى الامتحانات».

وأبدى الطالب محمود محمد سعادته البالغة بالانتهاء من عام دراسى صعب وطرق جديدة للامتحانات غير مسبوقة فى الثانوية العامة، قائلاً: «التفاضل والتكامل لم يكن سهلاً، وبه الكثير من الأسئلة التى تحتاج إلى تركيز شديد، فغالبية الإجابات متشابهة، ولم نتمكن من معرفة الإجابة الصحيحة، وكل طالب بيقول إجابة مختلفة ومش عارفين مين صح ومين غلط». وقال الطالب محمد هانى، إن أكثر من 20 سؤالاً فى الامتحان جاءت غير مباشرة، وتحتاج إلى فهم وتركيز شديد فى استخدام القوانين».

وفى علمى علوم، رسم امتحان مادة الجيولوجيا السعادة على وجه الطلاب، تزامناً مع سعادتهم البالغة بانتهاء الامتحانات.

وقال الطالب محمد شحاتة «علمى علوم»، إنّ الامتحان جاء سهل المستوى، والأسئلة جاءت مباشرة ولا تشمل أى تعقيد، وكلها من المقرر الدراسى، والإجابة عنها لم تكن تحتاج إلى وقت طويل، مؤكداً أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية فى اللجنة الامتحانية بشكل جيد.

واتفق معه الطالب أحمد كامل، قائلاً أسئلة الجيولوجيا جاءت مباشرة وفى مستوى الطالب المتوسط، واشتملت على أفكار مألوفة، ولم تكن جديدة على أى طالب، مضيفاً: «نشعر بسعادة بالغة بانتهاء امتحانات الثانوية العامة، وفرحتنا النهارده فرحتين، بسهولة امتحان الجيولوجيا وانتهاء مرحلة الثانوية»، مؤكداً أن امتحان الجيولوجيا جاء فى مستوى سهل، وتكون من 50 سؤالاً، إجاباتها مباشرة. وقال الطالب عمر علاء، إن الجيولوجيا جاءت مشابهة لأسئلة الامتحانات التجريبية التى عقدتها وزارة التربية والتعليم، فهى مباشرة ولا تنطوى على أى تعقيد، متابعاً: «تمكنت من الإجابة عنها كلها فى وقت قليل، ورسومات الامتحان جاءت مباشرة».

وأوضح الطالب محمد أحمد أن غالبية أسئلة الامتحان جاءت فى منصة حصص مصر التعليمية، وأنه تدرّب على أفكارها جيداً قبل الامتحانات، والامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، ومن السهل أن يحصل فيه الطالب على درجات مرتفعة.

وفى المحافظات، احتفل الطلاب وأهاليهم بانتهاء امتحانات الثانوية، أمام اللجان فى «القليوبية» بالزغاريد والشماريخ، ورفعت الطالبات أمام لجنة الثانوية بنات بمدينة بنها البلالين بعد خروجهن من اللجان، وسط إطلاق الزغاريد، وتشغيل «الدى جى»، فيما أطلق الطلاب الشماريخ، وتبادلوا الأحضان والتقاط صور السيلفى، توثيقاً لدفعة الثانوية 2021، وتفاعل معهم أصحاب السيارات الذين أطلقوا «الكلاكسات» من السيارات لتحية الطلاب.

وأكد الطلاب وأولياء الأمور أن أهم شىء عندهم هو انتهاء ماراثون الامتحانات، مشيرين إلى أن فرحتهم بانتهاء الثانوية، أكثر من فرحتهم بسهولة امتحان «الجيولوجيا» لطلاب علمى علوم، مطالبين وزارة التعليم بالرأفة بالطلاب فى تقدير الدرجات ومراعاة ظروف هذه السنة العصيبة، وصعوبة نسبة كبيرة من الامتحانات حتى لا يضيع مجهود الطلاب وأسرهم بسبب المجموع.

وتكرر المشهد فى محيط لجان الثانوية، فى محافظة الغربية، بعد خروج الطلاب من الامتحانات، وسط فرحة بين أولياء أمورهم لانتهاء ماراثون الثانوية العامة، إذ حرص أولياء أمور الطلاب والطالبات على الرقص وإطلاق الزغاريد وتوزيع الحلوى على المارة بالميادين الرئيسية.

من جانبها، أعلنت غرفة العمليات المركزية فى وزارة التربية والتعليم، عن أنَّ فريق مكافحة الغش الإلكترونى رصد خلال امتحانى الجيولوجيا والرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، 6 حالات غش، منها 4 حالات نشر على مواقع التواصل، وحالتى «غش»، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ«الوطن»، إنَّ امتحانات الثانوية العامة 2021 مرّت بسلام دون حدوث أى مشكلات أو معوقات تؤثر على سيرها، لافتاً إلى أنَّ أعمال تصحيح أوراق الإجابات إلكترونياً مستمرة، وأن جميع محاضر الغش يتمّ تحويلها إلى النيابة العامة، وجميع اللجان الامتحانية كانت معقّمة تماماً للوقاية من كورونا، والحفاظ على أرواح الطلاب والقائمين على الامتحانات.

من جهة أخرى، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أن عملية التصحيح لأوراق إجابات 113 ألفاً و473 طالباً وطالبة بالثانوية الأزهرية، ستبدأ اليوم، فى 16 مركزاً على مستوى الجمهورية، فيما قالت مصادر فى قطاع المعاهد الأزهرية لـ«الوطن»، إن نتيجة الثانوية الأزهرية، ورابط الحصول عليها برقم الجلوس، سيتم الإعلان عنهما رسمياً منتصف الشهر الحالى، بعد الانتهاء من عملية التصحيح التى ستجرى وسط إجراءات احترازية مشدّدة للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أن نتيجة العينة العشوائية لامتحانات الثانوية العامة الأزهرية 2021، بقسميها العلمى والأدبى، مبشّرة جداً.