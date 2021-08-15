واشنطن تبدأ إخلاء سفارتها في العاصمة الأفغانية «كابول»

بدأت الولايات المتحدة، إخلاء سفارتها في العاصمة الأفغانية «كابول»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال مسؤولون أمريكيون لوكالة «رويترز» للأنباء: «بدأنا بإجلاء دبلوماسيينا من السفارة بكابول»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أمس السبت، أنه كلف بنشر نحو 5 آلاف من القوات في أفغانستان لدعم عملية انسحاب الأفراد من هناك، محذرا «طالبان» من تعريض الأفراد الأمريكيين والبعثة الأمريكية هناك للخطر.

وأوضح بايدن، في بيان أنه «بناء على توصيات الفرق الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية لدينا، كلفت بنشر نحو 5 آلاف من القوات لضمان تمكننا من سحب الأفراد الأمريكيين وأفراد حلفائنا الآخرين بشكل مناسب ومنظم وآمن، وكذلك إخلاء الأفغان الذين ساعدوا قواتنا خلال مهمتها وكذلك من يواجهون خطرا خاصا من تقدم (طالبان)».

«كابول» المدينة الرئيسية الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة حكومة الرئيس أشرف غني

وسيطرت حركة «طالبان»، صباح اليوم، على مدينة «جلال أباد» الشرقية دون مقاومة تذكر، لتظل العاصمة الأفغانية «كابول» المدينة الرئيسية الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة حكومة الرئيس أشرف غني.