قصف جوي يستهدف مناطق على أطراف العاصمة الأفغانية «كابول»

أشارت مصادر صحفية أفغانية، إلى وقوع قصف جوي استهدف مناطق على أطراف العاصمة «كابول»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت مصادر صحفية أفغانية، قالت في وقت سابق، إن التيار الكهربائي، انقطع بشكل كامل عن «كابول».

مفاوضات بين «طالبان» وقيادات قبلية لتسليم مدينة جلال أباد دون قتال

من جانبها، قالت مصادر لقناة «العربية» الإخبارية، إن هناك مفاوضات بين «طالبان» وقيادات قبلية لتسليم مدينة «جلال أباد» عاصمة محافظة ننجرهار في شرقي أفغانستان، دون قتال، فيما أوضح المتحدث الرسمي لـ الحركة، أن «طالبان» حريصة على تأمين الأموال والممتلكات والمرافق العامة.

وكان مسؤولون إقليميون، قالوا في وقت سابق، إن قوات «طالبان» دخلت مدينة «مزار شريف» عاصمة إقليم بلخ الواقع شمال أفغانستان دون مقاومة تذكر وأن القوات الحكومية لاذت بالفرار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

واقترب مقاتلو «طالبان» من العاصمة «كابول»، مع استمرار تقدمهم السريع للسيطرة على المزيد من المدن الكبرى في البلاد، وتراجع الجيش الأفغاني الذي دربته وجهزته الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، فيما أشارت أنباء بسيطرة الحركة على منطقة «تشار آسياب» الواقعة على بعد نحو 11 كيلومترا فقط عن العاصمة الأفغانية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وفي سياق متصل، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، حركة «طالبان» من أي عمل يعرض الموظفين الأمريكيين للخطر، فيما بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس السبت، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، آخر التطورات في أفغانستان.

‏وناقش الجانبان، الحاجة الملحة للجهود الدبلوماسية والسياسية الجارية للحد من ‏العنف، والتأكيد على التزام واشنطن بإقامة علاقة دبلوماسية وأمنية قوية مع حكومة ‏أفغانستان، ودعم شعب أفغانستان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».