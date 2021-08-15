ضبط سيدة نصبت على شخصين بالإسماعيلية: «باعت شقتها مرتين»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (شخصين - مقيمان بالإسماعيلية) بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء على أموالهما من خلال بيعها وحدة سكنية ملكها بإحدى العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية لكل منهما دون علم الآخر، والاستيلاء منهما على ثمنها ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وممارسة (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثالث) نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي تملك وحدات سكنية والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرّت بارتكابها الواقعة.