أول ظهور لفيفي عبده بعد العملية الجراحية: بتمرن على أغنية الليثي (فيديو)

نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها على «إنستجرام»، أول فيديو لها وهي ترقص بعد عمليتها الجراحية التي أجرتها مؤخرا في العمود الفقري، وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: «مساء الفل بالساحل الشمالي بتمرن على أغنية محمود الليثي الجديدة».

فيفي عبده تجري عملية جراحية

الفنانة فيفي عبده خضعت منذ أشهر قليلة، لعملية جراحية بسبب خطأ طبي أثناء إعطائها حقنة ومكثت في المستشفى لعدة أيام، خرجت بعدها إلى منزلها وتلقت عددا من جلسات العلاج الطبيعي.

وأعلنت فيفي عبده، في يوليو الماضي عبر موقع «إنستجرام»، أنها تتماثل للشفاء وستعود للتواصل مرة أخرى مع متابعيها خلال أيام، ووجهت الشكر لكل من اهتم وسأل ودعا لها، واختتمت قائلة «بحبكوا أوى 5 امواه 5 هوانيو و5 يلا بقى وأيوة بقى من مصر أم الدنيا أنا بحبكو أوى ووحشتونى جدا».

وتعرضت فيفي عبده، خلال أشهر مرضها، لشائعات عديدة، منها تدهور حالتها الصحية ووفاتها، ورغم مرضها حرصت فيفي على الرد على تلك الشائعات وهي على سرير المرض وطمأنت جمهورها.