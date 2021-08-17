شروط التحويل من كلية لأخرى بعد سنتين والأوراق المطلوبة

يقود التنسيق بعض طلاب الثانوية العامة إلى كليات قد لا يحبونها بعد تجربتها ولا يستطيعون التكيف معها، كما أن البعض الآخر من الطلاب يستعجلون في اختيار الكلية التي يرغبون في الانضمام إليها، مما يشعرهم بعدم الراحة ويدفعهم للتفكير في التحويل من كلية لأخرى.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة شروط التحويل من كلية لكلية بعد سنتين والأوراق المطلوبة، خاصة بعد انتشار العديد من التساؤلات حول هذا الأمر وصعوبته من عدمه بعد مرور عامين من الدراسة في كلية معينة.

شروط التحويل من كلية لكلية بعد سنتين

ويجوز التحويل من كلية لكلية أخرى بعد مرور عامين، ولكن على الطالب أن يعيد الدراسة من البداية كأنه مستجد في المرحلة الجامعية، ويبدأ الدراسة من الفرقة الأولى.

كما يشترط للتحويل من كلية لكلية أخرى بعد مرور عامين كاملين، أن يكون الكلية التي يريد أن يلتحق بها الطالب من جديد قد استوفى شروط ودرجات القبول لها في نفس عام دخوله للكلية، وليس في العام الذي يرغب في التحويل فيه في الوقت الحالي.

الأوراق المطلوبة للتحويل من كلية لكلية بعد سنتين

- طباعة نموذج التحويل وتقديمه للجامعة والحصول على الموافقات المطلوبة من الجامعة المحول منها للجامعة المحول إليها.

- يقدم الطالب طلب التحويل ويرفقه بإيصال الدفع.

- صورة من استمارة نجاح الثانوية العامة وصورة من استمارة نجاحه في الجامعة المحول منها.

خطوات التحويل من كلية لكلية بعد سنتين

- في البداية على الطالب تقديم طلب تحويل ودفع الرسوم الخاصة بذلك، ودائما ما تكون الرسوم أقل من الطالب الذي يريد التحويل خارج النطاق الجغرافي للجامعة.

- على الطالب الراغب في التحويل، الدخول على موقع الجامعة التي يريد الالتحاق بها، وطباعة نموذج التحويل وتقديمه والحصول على الموافقات المطلوبة، ثم يقدم الطلب ويرفقه بالمستندات المطلوبة للجامعة.