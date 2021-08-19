«رقمنة الخدمات» مواجهة الفساد بـ«ضغطة زر»

شهدت السنوات القليلة الماضية اتجاه الدولة بشكل كبير نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وتقديمها للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية التى توفر عدة خدمات وصل عددها إلى نحو 90 خدمة حالياً، وهو ما تطلب تركيز وزارات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية، على تطوير البنية التحتية التى تعتبر كلمة السر فى تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين، بما يغلق باب الفساد والرشاوى، ويفصل مقدم الخدمة عن طالبها.

«الوطن» تقصَّت الخدمات الإلكترونية المتاحة فى فضاء الإنترنت بـ«ضغطة زر»، وقيمت من خلال آراء الخبراء المنظومة الحالية لفصل طالب الخدمة عن مقدمها، ووجهت التساؤلات للمواطنين عن رأيهم فى المنظومة الجديدة، واستطلعت رأى نائب وزير الاتصالات عن خطط الدولة فى رقمنة الخدمات الحكومية، التى تستهدف إنهاء العشوائية التى شابت تقديم الخدمات وطوابير انتظارها بالساعات من قِبل المواطنين.