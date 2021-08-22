وزير الصحة الجيبوتي: المستشفى المصري سيقدم نقلة نوعية في «النساء والتوليد»

قال وزير الصحة الجيبوتي، محمد ورسما ضريا، إنّه اتفق مع الجانب المصري على إنشاء مستشفى تخصصي في بلاده، ليكون الأول في مجال النساء والتوليد هناك، موضحا أنّ المستشفى سيكون نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدّمة في إطار النساء والتوليد.

ضريا: أشكر الرئيس السيسي على المنحة المقدمة لبلادي

ووجّه ضريا، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لإعلان تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصحة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر للقيادة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المنحة المقدمة لبلاده، والتي جاءت بعد الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى جيبوتي في مايو المنصرم، وهي أول زيارة لرئيس مصري إلى جيبوتي.

المستشفى «هدية» من الشعب المصري لنظيره الجيوبتي

وتابع وزير الصحة الجيبوتي، أنّ المستشفى «هدية» من الشعب المصري لنظيره في جيبوتي، ما يؤكد العلاقات الطيبة والأخوية التي تربط البلدين، موضحا أنّ جيبوتي ستسهّل جميع الإجراءات لإنشاء المستشفى، الذي سيكون نقطة انطلاقة للعلاقات بين مصر وجيبوتي.