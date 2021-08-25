إحالة 3 متهمين قتلوا صاحب معرض سيارات لجنايات المنصورة

أحال المستشار الدكتور محمد حفني، القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، 3 أشخاص «شقيقين وصديقهما» من مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية إلي محكمة الجنايات بتهمة قتل المجني عليه «محمد السيد عبد المنعم حامد»، صاحب معرض سيارات، مع سبق الإصرار والترصد.

المتهم الثالث منع أحد من نجدة المجني عليه

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين: «محمد ح. م. م.»، 35 سنة، وشقيقه حسن، 39 سنة، يقيميان بقرية ميت الكرماء «محبوسين»، و«شادي ح. أ.»، 39 سنة، من مدينة طلخا، في يوم 3 يوليو 2021 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قتل المتهمين الأول والثاني، المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، ولم يكتفيا بعدة طعنات متفرقة في جسد المجني عليه مستخدمين «مطواه – سكين» ، بل ازداد جرمهما وبطشهما بأن جثما عليه وظلا يتناوبان عليه بالطعن حتى أحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثالث بمسرح الجريمة متفقة إرادته مع جرم وإثم المتهمين الأول والثاني بأن ظل يمنع بالقوة الأهالي مبصرى الواقعة من نجدة وإغاثة المجنى عليه حتى يتيقن وفاته قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

الشقيقين عادا من إيطاليا ليقتلا المجني عليه

وتوصلت تحريات مباحث طلخا إلي أنه علي أثر خلافات سابقة بين المجني عليه وأهلية المتهمين الأول والثاني تناهي إلي علم الآخرين بتلك الخلافات حال تواجدهما في دولة إيطاليا فعقدا العزم سويا علي إزهاق روح المجني عليه، فقدما سويا من خارج البلاد لتنفيذ الجريمة، وبتاريخ الواقعة، أعدا سلاحين أبيضين وما إن أبصرا المجنى عليه حتي هرولا صوبه وما أن ظفرا به حتى أتيحت لهما فرصتهما لتنفيذ خطتهما الإجرامية بأن تعديا على المجنى عليه بطعنه عدة طعنات متسارعة والتي أودت بحياته، واعترف المتهمون أنهم هم من ظهروا في فيديو سجلته كاميرات المراقبة.