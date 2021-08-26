إزاي تحصل على دخل شهري يتجاوز 4 آلاف جنيه من بنك حكومي؟

شهادات الإدخار واحدة من الخدمات البنكية التي تمنحها البنوك للعملاء، ومنها يستطيعون الحصول على دخل شهري ثابت، لذلك هي واحدة من أفضل الطرق لاستثمار الأموال بشكل صحيح وآمن وعائد سريع وواضح.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» تفاصيل شهادة إدخار ثلاثية ذات عائد سنوي ثابت 11% يصرف شهريا في 3 بنوك حكومية، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

شهادة الحصاد من البنك الزراعي المصري

يطرح البنك الزراعي المصري شهادة «الحصاد»، التي تفدم تسهيلات كبيرة وتفاصيلها كالتالي:

- الفائدة: 11% سنويًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه.

- الاسترداد: يمكن بعد 6 أشهر من إصدار الشهادة.

- نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.

- دورية الصرف: يصرف العائد شهريًا.

شهادة القمة من بنك مصر

كما يمنح بنك مصر شهادات القمة الثلاثية الثابتة، والتي تعد أعلى فوائد شهادات بنك مصر هذا العام، وتفاصيلها كالتالي:

الفائدة: 11% سنويًا.

- نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.

- دورية الصرف: يصرف العائد شهريًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادات: 1000 جنيه.

- الاسترداد: يمكن بعد 6 أشهر من إصدار الشهادة.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

وأخيرا يمنح البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية الثلاثية الثابتة وتفاصيلها كالتالي:

- الفائدة: 11% سنويًا.

- نوع الفائدة: ثابتة طوال مدة الشهادة.

- دورية الصرف: يصرف العائد شهريًا.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادات: 1000 جنيه.

- الاسترداد: يمكن بعد 6 أشهر من إصدار الشهادة.

وذكرت البنوك مثال أنه عند استثمار مبلغ 500 ألف جنيه في الشهادة الثلاثية من بنوك الأهلي ومصر والزراعي المصري، سوف تحصل على عائد سنوي وقيمته 55000 جنيه سنوي، و4583 جنيها شهريًا.