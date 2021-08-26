قرارات جديدة لأتيليه العرب توسع المشاركة بمهرجان «ضي» الرابع للشباب

قرر هشام قنديل، رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون «جاليري ضي»، أن يكون موضوع المهرجان الرابع مفتوحا هذا العام، تحفيزا للشباب العربي المبدع وإثراءً للتفاعل واستيعابا للكم المفرح من المبدعين الشباب.

وقال قنديل، في بيان، مساء اليوم، إن الفنان ستكون له حرية التعبير وحرية التخيل دون التقيد بموضوع معين، ليعبر عن مدى استقلاليته ويغرد خارج السرب بلا وصاية ولا إقصاء أو رقابة.

الالتزام بمعايير الفن والجمال في الحق

وتابع، «قررنا أيضا توسيع دائرة المشاركة في الدورة الرابعة لتشمل أعمال التصوير والرسم والنحت والخزف والتصوير الفوتوغرافي وأعمال التجهيز في الفراغ والميديا، ولينطلق كل فنان إلي الآفاق الفنية الرحبة ملتزما بمعايير الفن والجمال في الحق والخير والحرية».

الساحة الإبداعية

ووجه قنديل رسالته للفنانين العرب الشباب، قائلا «ننتظركم ببالغ الشوق والأمل كل في مجاله، وواثقون من تفاعل الذوق الفني لديكم ، تفاعلوا واصطرعوا مع المادة المستخدمة وهاتوا لنا الجديد والمدهش والفريد من سمات الجمال، واستغرقوا حد الذوبان في العمل الفني، تحاوروا مع موادكم وأدواتكم بكل من تحملونه من حس رفيع، ومن طموحات ومدركات وقدرات وتصورات وتعالوا إلي الساحة الإبداعية التي خصصتها إدارة المهرجان لكم».

واستطرد «استخدموا ملكات الاستكشاف بكل ما تنطوي عليه من معاني الأشياء وجوهرها وخبرة التشكيل بكل ما فيها من تكامل الجزئيات، وإنا لمنتظرون».

ويرأس المهرجان الفنان الكبير الدكتور أحمد نوار، ويضم في عضويته الفنانين الدكتور صلاح المليجي وطارق الكومي والدكتور أيمن السمري والدكتور محمد هشام.