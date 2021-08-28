مطروح تبدأ الترويج لقلعة شالي للتسويق للموسم السياحي الجديد

بدأت تضافر الجهود من جميع القيادات الشعبية والتنفيذية في محافظة مطروح للتجهيز لحدث عالمي يتمثل في الترويج لقلعة شالي الأثرية «سيوة القديمة» للتسويق للموسم السياحي الجديد 2021 - 2022 في الواحة، من خلال احتفالية كبرى في محيط القلعة، يشارك فيها السياحة والآثار وأبناء قبائل سيوة، ويجري التسويق له للوصول إلى مختلف دول العالم، لجذب السياحة الأجنبية العاشقة لسيوة، والسياحة الداخلية من مختلف مدن ومحافظات مصر، مع انطلاق موسم السياحة الشتوية أول شهر أكتوبر المقبل.

احتفالية تنشيط السياحة في سيوة

وأكد العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم السبت، في تصريحات صحفية أن الاحتفالية أمام قلعة شالي الأثرية وسط واحة سيوة هدفها تنشيط السياحة، والتسويق لمنتجات سيوة من أعمال الحرف والصناعات اليدوية، التي من شأنها أن تدر دخلا كبيرا على الأسر السيوية والقائمين عليها، مما يساهم في رفع مستوى الصناعات الصغيرة، والترويج لمنتجات الواحة كمصدر رزق للقائمين عليها من السيدات والفتيات والشباب، ويساهم في تنشيط السياحة في سيوة بعرض كل ما تشتهر به الواحة من المنتجات المتميزة والتي تلقى إعجاب واستحسان جميع زائري سيوة، كما يتضمن الاحتفال إبراز قلعة شالي الأثرية تاريخيا، وتراثيا، وأثريا.

السياحة والزراعة.. اعتماد أهالي سيوة في الحياة

وتعتمد سيوة في اقتصادها على الزراعة وهي حرفة أهالي سيوة الأصلية، من زراعة نخيل التمر والزيتون ودخول بعض الزراعات الأخرى، وعلى السياحة من خلال العمل في الفنادق والمنتجعات السياحية، والأماكن الأثرية، وسياحة السفاري والسياحة العلاجية بالدفن في الرمال الساخنة، والسباحة في أحواض الملاحات، والسياحة البيئية التراثية وسياحة المهرجانات كمهرجان التمور الدولي، وهما المصدر الأساسي لـ90% من أهالي سيوة خاصة الشباب للعمل بالسياحة والزراعة، ويبتكران دائما للترويج للمنتج السيوي السياحي والزراعي للنهوض بالاقتصاد السيوي.