أحمد طه بعد تعرضه لحادث سير: الناس بعدت عني.. هو أنا عندي مرض معدي

كشف المطرب أحمد طه، معاناته بعد إصابته في حادث سير أدى لكسر في الحوض وسيره بمساعدة عكازين، من خلال منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقال المطرب في منشوره «أنا مش فاهم ليه كدا وإيه السبب.. هو ليه الناس لما بتعرف مشكلتى والحادثة اللى عملتها ورجلى اللى تعبانة، وأنى بمشى بالعكاكيز أو بيشوفونى وأنا بمشى بصعوبة، بيبطلوا يكلمونى وبيبعدوا عنى والمعامله بتتغير جداً… هو أنا عندى مرض معدى؟؟، هو أنا طلبت من حد حاجة؟؟ هو أنا عليا قضية مخلة بالشرف؟؟ هو أنا هاشبهكوا؟».

وأضاف «أنا مش فاهم بجد… اللى حصلى دا حاجة ممكن تحصل لأى حد في الدنيا وطبعاً بعد الشر عن أى حد… بس قصدى أن دا عادى يعنى وإن شاء الله هابقى كويس وهاعرف امشى تانى… مش فاهم بجد بتعملو كدا ليه.. أه والله»

أحمد طه يتضامن مع حورية فرغلي

في يناير الماضي أعلن المطرب أحمد طه عبر حسابه بـ «فيس بوك» تضامنه مع الفنانه حورية فرغلي بعد كشف معاناتها التي أدت إلى إصابتها بالاكتئاب قائلا: «إنتو ليه بتعملو كدا فينا؟؟؟ ليه بتخلونا تصعب علينا نفسنا؟؟ أنتوا ماحدش فيكوا حط نفسه لحظة مكان حد فينا... مايغركوش شوية صور حلوة وضحك ولبس وشعر وشكل حلو... أحنا فينا اللى مكفينا والله».

معلومات عن أحمد طه

أحمد طه اشتهر عند ظهوره بالوسط الفني باسم «طه»، كما قدم أغنية «سهر الليالي» عام 2015، وكانت سبب شهرته وقتها ومعرفته بالجمهور، وتربطه علاقه قويه بتامر حسني وشارك معه في العديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم «نور عيني».