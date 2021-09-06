الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الطب البشري بجامعة المنيا

أعلنت إدارة شؤون الطلاب بكلية الطب البشري بجامعة المنيا في بيان لها، اليوم، عن الأوراق والمستندات المطلوبة من الطلاب المرشحين للكلية الحاصلين علي شهادة إتمام الثانوية العامة 2021، لتقديم أوراق الالتحاق بالعام الدراسي المقبل.

طلبات التقديم بكلية الطب البشري بجامعة المنيا

1-شهادة إتمام الثانوية العامة الأصل وصورة أخري يحتفظ بها الطالب.

2-بطاقة الترشيح النهائية لكلية الطب.

3- عدد 8 صور شخصية حديثة مقاس3×3.5، عليها الاسم رباعي مطبوع علي الصورة.

4-صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

5-دوسية بلاستيك بكبسولة، وقلم جاف أزرق، وذلك ليقوم الطالب بتدوين بياناته الشخصية.

6-صورة من البطاقة الشخصية للطالب أو الطالبة.

7- نموذج 2 جند، البطاقة، 6 جند او البطاقة 7 جند، وذلك لتأجيل التجنيد للذكور.

8-استخراج فيزا بريدية باسم الطالب.

9-شهادة الميلاد الكمبيوتر الأصل عليها الرقم الثلاثي للذكور، وصورة من شهادة الميلاد.

منتصف سبتمبر بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة المنيا

وقال الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس الجامعة، إن موعد بدء أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي 2021/2022 يبدء يوم 15 من الشهر الجاري، ولمدة شهر كاملاً طبقاً للجداول المعلنة، وذلك بصالتي الأنشطة بمتحف الفن الحديث وصالة الأنشطة خلف كلية الطب داخل الحرم الجامعي.

ووجه «عبد النبي»، إلى رفع درجة الاستعداد والجاهزية واستمرار الجهود بالكليات، لاستقبال العام الجامعي الجديد المقرر له أن يبدأ في التاسع من أكتوبر القادم، والانتهاء من أعمال الصيانة لقاعات الدرس والمدرجات والمعامل، ومراجعة معايير السلامة بالمنشآت الجامعية وكذلك بالمدن الجامعية، ومتابعة سرعة تنفيذها وتهيئتها لاستقبال الطلاب قبل بدء العام الجامعي.

وأكد رئيس الجامعة على سرعة إتاحة الكتاب الجامعي الإلكتروني والمقررات الدراسية للطلاب على منصة الجامعة طبقاً للمعايير والمواصفات المطلوبة للمحتوى العلمي، وذلك بعد تحويل جميع المقررات والكتب الدراسية من ورقية إلى إلكترونية، مشدداً على وضع آليات لمتابعة نشر المقررات الدراسية وتَسلمها من الأقسام قبل الموعد المحدد.

وطالب الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة، بسرعة إعلان الجداول الدراسية على منصات الجامعة التعليمية طبقاً لآليات نمط التعليم الهجين الذي أقرته الجامعة نظاماً للدراسة بها قبل منتصف سبتمبر الجاري، مطالباً عمداء الكليات بإعداد قوائم بأسماء الطلاب من الفرق الثالثة وحتى الرابعة، وتوجيههم للتسجيل على منظومة الدولة لتلقي لقاح كورنا.