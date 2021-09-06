الأوقاف تعلن أسماء الناجحين بمراكز الثقافة الإسلامية وتصاريح «واعظة متطوعة»

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين في اختبار التخرج المركزي النهائي لطلاب الفرقة الثانية بمراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف، فضلا عن الراغبات من الخريجات في التقدم للحصول على تصريح واعظة متطوعة.

واعظة متطوعة

وفيما يلي أسماء الناجحين الذين أعلنتهم وزارة الأوقاف وهم:

1- جهاد محمد بغدادي توفيق- الإسكندرية

2- إيناس صلاح الدين عبده- الإسكندرية

3- ميرفت ياسين حسيب ياسين- الإسكندرية

4- جمالات صابر مهران حسنين- الإسكندرية

5- سهام يونس أحمد- الإسكندرية

6- أماني فؤاد محمود مرسي- الإسكندرية

7- مها أحمد صادق الأجهوري- الإسكندرية

8- عبد الرؤوف عبد الرؤوف سعد- الإسكندرية

9- الموافي السيد علي عامر- الإسكندرية

10- ماجدة محمود يوسف محمد- الإسكندرية

11- عبير إسماعيل علي سالم- الإسكندرية

12- هبه خميس علي محمد- الإسكندرية

13- محسن مرسي نصير العقده- الإسكندرية

14- سهيلة محمد هارون عبدالفتاح- الإسكندرية

15- منال أحمد محمد السيد- الإسكندرية

16- محمد أحمد حامد علي- الإسكندرية

17- هويدا رجب محمد الشرنوبي- الإسكندرية

18- محمد سعيد يوسف بشير- الإسكندرية

19- محمد يوسف أبو زيد محمد- الإسكندرية

20- إسلام مصطفى علي أحمد- الإسكندرية

21- حمدي عبد الدايم عطية- الإسماعيلية

22- أحمد محمد فؤاد شوقي صابر- الإسماعيلية

23- فهد سليمان عواد عايد- الإسماعيلية

24- محمد عوض محمود صالح- الإسماعيلية

25- خالد حسين حامد حسن- أسوان

26- عمرو أنور عبد اللطيف- أسيوط

27- محمد جمال حسين حسن- أسيوط

28- أحمد محمد عبد الباسط حميد- الأقصر

29- علي أحمد علي إبراهيم- الأقصر

30- عامر خطاب أحمد عمر- الأقصر

31- نور الدين أحمد أبو الفضل- الأقصر

32- هدى أحمد حسن إبراهيم- الأقصر

33- فاطمة هلال محمد هلال- بني سويف

34- أحمد ربيع جبر محمد- بني سويف

35- شروق سيد محمد عبد الرحمن- بني سويف

36- جيهان قطب محمد قطب- بني سويف

37- رمضان عبدالنبي سيد- بني سويف

38- عبد الكريم السيد عثمان مشكال- بور سعيد

39- منن محمد فتحي السنباري- بور سعيد

40- علي عطية سالم محمد- بئر العبد

41- فاتن عبد العزيز سليمان خالد- بئر العبد

42- مصطفي عبد الغفار إبراهيم النجار- بئر العبد

43- محمد سالمان سالم عبد العزيز- بئر العبد

44- جيهان عطيه سالم محمد- بئر العبد

45- هبه محمود معاطي- بين السرايات

46- علي لطفى عيد علي الجارح- بين السرايات

47- جيهان عوض محمد زاهر- بين السرايات

48- محمد صلاح قطب- بين السرايات

49- حمدي محمود أحمد عمار- بين السرايات

50- إبراهيم عبد العاطي إبراهيم- بين السرايات

51- إيمان عبد الخير عبد الدايم- بين السرايات

52- خالد محمد حميد خالد عليان- بين السرايات

53- رحمة رشاد محمد قطب- بين السرايات

54- محمد عبد الرحيم أحمد عنان- بين السرايات

55- محمد عبد الفضيل يونس عبد الجيد- بين السرايات

56- أسماء بسطاوي عبد الكريم- بين السرايات

57- أحمد إبراهيم محمد إبراهيم- بين السرايات

58- محمد مصعب عصام الدين السيد- بين السرايات

59- محمد محمود صالح محمود- بين السرايات

60- محمد خلوي محمد- الخارجة

61- محمد فرغلي إبراهيم أحمد- الخارجة

62- منى خلف محمد أبو طالب- الخارجة

63- طه علي محمود علي- الداخلة

64- سيد سفينة رفاعي مبارز- الداخلة

65- أحمد محمد إبراهيم عبد العال- الداخلة

66- منصور أحمد محمد منصور- الداخلة

67- محمد فتحي كامل عمر- الداخلة

68- أنور سيد أحمد نصر- الداخلة

69- مجدي نور الدين محمد أحمد- الداخلة

70- محمود عبد السلام علي عبد الله- الداخلة

71- حسن بشندى عبد الله قاضي- الداخلة

72- محمود محمود أحمد محمود- الدقهلية

73- أحمد عاطف أحمد عطية- الدقهلية

74- أم كلثوم عبد العزيز عبد النبي- الدقهلية

75- محمد عبد الحليم محمود يحيى- الدقهلية

76- حنان عبد الرحمن إبراهيم الأخرس- دمياط

77- أحمد محمد جابر أحمد هلالي- دمياط

78- موسى مصطفى إبراهيم فايد- دمياط

79- حمادة جاد محمد الطنطاوي- دمياط

80- حسن محمود أحمد يوسف- سوهاج

81- أحمد محمد أحمد موسى- سوهاج

82- محمد أحمد عمر سليمان- سوهاج

83- سيف النصر محمد أحمد حسين- سوهاج

84- مصطفى درويش درويش درويش- السويس

85- محمد حسين نصر محمد- السويس

86- مصلح محمود أحمد عسر- السويس

87- رضا أحمد محمد رمضان- السويس

88- أحمد محمد عبد الموجود عبد اللطيف- السويس

89- صلاح السيد فهيم حسنين- الشرقية

90- محمد عبد الحكيم عبد الله عبد الرحيم- الشرقية

91- عادل محمد عبد الغني عبد الخالق- الشرقية

92- أحمد منير عبد اللطيف مصطفى- الشرقية

93- عبد الباقي عرفة محمود محمد- الشرقية

94- أسماء السيد يوسف السيد- الشرقية

95- عبد الودود محمد عبد الودود عبد العال- العاشر من رمضان

96- هاني منصور محمد محمد- العاشر من رمضان

97- محمد عبد الدايم إسماعيل علي- العاشر من رمضان

98- سومية عبده إسماعيل عبد العال- العاشر من رمضان

99- عادل رمضان محمد النجار- العاشر من رمضان

100- ولاء ناصر عبد ه سليم- العريش

101- حنان جمال رمضان السيد- العريش

102- سمير محمد محروس عزام- العريش

103- عبد الستار يوسف محمد غيط- العريش

104- محمد مصلحى السيد فراج- العريش

105- أميرة اسامه محمد عبد النبى- العريش

106- سماح حسن حمدان- العريش

107- يوسف فتوح يوسف جوهر- الغربية

108- جمال السيد عبد الفتاح علي- الغربية

109- علي أحمد عبد الرسول غنيم- الغربية

110- غادة أحمد فريد هنيدي يوسف- الغربية

111- هاني مصطفى محمد بكوش- الغربية

112- عبير عبد المنعم محمد الصبري- الغربية

113- شيماء محمود حامد المنسي- الغربية

114- سعيد محفوظ عبد الله قرمان- الغربية

115- سيد جلال محمد كريم- الغربية

116- هاني إبراهيم عبد العزيز- الغربية

117- إسراء عماد صلاح فرج- الفيوم

118- سعد عبد السميع عطوة- الفيوم

119- محمد طه محمود محمد- الفيوم

120- مجدي محمد مكاوي علي- الفيوم

121- كارم معوض غالب سعداوي- الفيوم

122- نسرين أحمد عبد الله الشحات- القاهرة

123- شيماء أبو هاشم عبد المحسن هيكل- القاهرة

124- طه عبد المقصود عبد الحميد حسنين- القاهرة

125- محمد يونس هاشم يونس- القاهرة

126- شرين محمود غيته عبد الجواد- القاهرة

127- حازم سعيد إسماعيل محمد- القاهرة

128- مها رضوان عبدالرازق سالم- القاهرة

129- جيهان عزالدين عبد الله بدوي- القاهرة

130- ريهام عبد النبي أحمد إبراهيم- القاهرة

131- آية محمد محمد علي خطاب- القاهرة

132- مختار عيد محمد محمد عودة- القاهرة

133- نيفين مصطفي سيد محمد غرياني- القاهرة

134- ندى حمدي حسن مصطفى- القاهرة

135- نهله قدري عبد الحميد محمد- القاهرة

136- سارة قطب إبراهيم قطب- القاهرة

137- عزة علي صالح عطا الله- القاهرة

138- تسابيح عبد الخالق أبو الفتوح الغمري- القاهرة

139- هناء مصطفي أحمد أبو السعود- القاهرة

140- سماح عبد اللاه مصطفي محمد- القاهرة

141- عيد ربيع دسوقي أحمد- القاهرة

142- دعاء سيد محمد شلبي- القاهرة

143- أسماء عبد المنعم سيد إمام- القاهرة

144- وليد زكريا حمزة قرني- القاهرة

145- أشرف محمد حسين عبد العاطي- القاهرة

146- أسامة محمود عبد الله محمد- القاهرة

147- سيدة محمود موسي سليمان- القاهرة

148- مي محمد حامد عباس الشاذلي- القاهرة

149- السيد سعيد السيد فهمى- القليوبية

150- وليد محمد حسن أحمد- قنا

151- سيد علي حسين محمود- قنا

152- ياسر أحمد علي محمد- قنا

153- أحمد حجاج محمد حمادة- قنا

154- محمد محمود رجب محمد صالح- كفر الشيخ

155- أمل محمد طه السيد- كفر الشيخ

156- آماني عبد القادر محمد يوسف- كفر الشيخ

157- نسرين السيد مصطفى الموافي- كفر الشيخ

158- هند محمد إبراهيم خليل- كفر الشيخ

159- أبو الخير محمد أبو الخير محمد- كفر الشيخ

160- آمال أحمد إبراهيم مرسي- كفر الشيخ

161- محمد عبد الحي عبد السلام عطية- كفر الشيخ

162- تامر محمد عطية الشوادفي- كفر الشيخ

163- السيد علي إبراهيم أحمد جودة- كفر الشيخ

164- إبراهيم أحمد محمود شحاته- كفر الشيخ

165- ولاء أحمد عبد المجيد الشاعر- كفر الشيخ

166- رضا محمد عبد الهادي مايلة- المنوفية

167- أحمد طارق عبد السميع جاد الله- المنوفية

168- رشا عبد الفتاح محمد أبو شعبان- المنوفية

169- علي علي عبد الحيكم ندا- المنوفية

170- أسامه إبراهيم عبد الفتاح علي بدير- المنوفية

171- أحمد السيد أحمد ربيع- المنوفية

172- علي محمد حسين عز الدين- المنوفية

173- السيد إبراهيم السيد زايد- المنوفية

174- أحمد جلال عبد العاطي الجمال- المنوفية

175- عبد الغني صلاح عبد الغني فرج- المنوفية

176- نور عفيفي عبد الستار عفيفي- المنوفية

177- مدحت رمضان متولى منصور- المنوفية

178- فاطمة عمر إسماعيل صالح- المنيا

179- محمود أحمد حسين محمد- المنيا

تصريح واعظة

وأكدت الوزارة أن على الراغبات في الحصول على تصريح واعظة متطوعة من الناجحات الحاصلات على مؤهل جامعي، التقدم لاختبار واعظة متطوعة، وتقديم ملف يشمل صورة المؤهل الجامعي مع الاطلاع على الأصل وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورتين حديثتين وطلب العمل واعظة متطوعة للمديرية التابعة لها، في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.