 قوافل رياضية للقرى المحرومة من الخدمات في كفر الشيخ

أطلقت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، القوافل الرياضية بالقرى المحرومة التي لا تتوفر بها أي خدمات رياضية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، بإشراف الدكتورة سونيا عبدالوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

جاء ذلك في إطار المشروع القومى للقوافل الرياضية بمشاركة الشباب والفتيات بالقرى التى لا توجد بها منشآت رياضية أو مراكز شباب، وتكثيف الفعاليات الرياضية للشباب والطلائع بكافة القرى المحرومة من المنشآت الرياضية.

القافلة تهدف إلى تمكين أبناء القرى المحرومة من ممارسة الرياضة

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن مشروع القوافل الرياضية بالقرى التي لا تتواجد بها خدمات رياضية في مسابقات رياضية مختلفة من خلال الإدارة العامة للتنمية الرياضية والألعاب وتشمل «كرة القدم - تنس الطاولة - ألعاب ترويحية»، وشعبية بدأت القافلة الأولى بقرية الشيخه نفيسه التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم، والقافلة الثانية بقرية المرابعين التابعة لمدينة كفر الشيخ وقرية أبو زيادة التابعة لمركز ومدينة دسوق.

جاء ذلك بحضور مصطفي غريب، وكيل المديرية للرياضة ، وكابتن إبراهيم زكريا مندوب وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن القافلة تهدف إلى تمكين أبناء القرى المحرومة من الخدمات الرياضية من ممارسة الرياضة بهدف وصولها لكافة فئات المجتمع الفكرة التي تحقق هدف من أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، وتشمل القوافل الرياضية، رياضات خماسي القدم وألعاب القوى والكرة الطائرة وممارسة مجموعة من الألعاب الترويحية الهادفة التي تعمل على تشجيع أبناء القرى على ممارسة الرياضة.

كما تعمل على رفع مستوى اللياقة البدنية لديهم وتشغل أوقات فراغهم بشكل مثمر وتساعدهم على التخلص من الطاقات السلبية الموجودة لديهم القوافل تنفيذ إدارة التنمية الرياضية بالمديرية بإشراف تنفيذى الدكتور محمد غازي وفريق عمل الإدارة.