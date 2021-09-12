بيمارسوا المهنة.. تفاصيل اتهام 4 أطباء بالتحرش ولم يشطبوا من النقابة

على الرغم من اتهام عدد من الأطباء في قضايا تحرش، وعدم صدور أحكام في حق بعضهم، إلا أنه لم يجرى شطبهم من سجلات النقابة، ويفسر ذلك قانون النقابة الذي يشترط صدور حكم قضائي نهائي وبات في قضية مخلة بالشرف، إذ أن هذه التهمة حال ثبوتها تفقد الطبيب شرطًا من شروط مزاولة المهنة، وبالتالي يحال إلى التحقيق تميهدًا لاتخاذ قرار بشطبه، ويستعرض التقرير التالي عددًا من القضايا التي شغلت الرأي العام في هذا الصدد، ولم يُشطب أصحابها.

طبيب الأسنان المتهم بـ هتك عرض أربعة رجال

ولعل أبرز مثال على الاتهام بالتحرش هو طبيب الأسنان باسم سمير، الذي صدر حكم قضائي في حقه من محكمة جنايات الجيزة يوم 15 يوليو الماضي بالسجن المشدد 16 سنة، لاتهامه بهتك عرض أربعة رجال بالقوة حسب لائحة اتهام النيابة العامة.

وعلى الرغم من صدور حكم قضائي إلا أنه لم يُشطب من سجلات نقابة أطباء الأسنان، ويفسر هذا الوضع الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والذي أشار إلى أنه لا يجرى شطب أي طبيب إلا بعد ثبوت اتهامه وإدانته في قضية أخلاقية وصدور حكم نهائي ضده.

إجراءات شطب طبيب الأسنان من سجلات النقابة

وأكد «هيكل» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه بالفعل صدر حكم قضائي ضد طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، لكنه حكم درجة أولى، موضحا أنه لا يزال لديه حق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وبالتالي فإن النقابة تنتظر صدور حكم محكمة النقض النهائي تمهيدًا لاتخاذ إجراءات شطبه من سجلات النقابة.

نص قانون نقابة أطباء الأسنان

وتنص المادة 50 من قانون نقابة أطباء الأسنان على أن: يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل من أخلّ من الأعضاء بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية بالمحافظات أو مجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمورًا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أهمل في عمل يتصل بمهنته.

وفي المادة 51: تكون العقوبات التأديبية علي الوجه الآتي: أ: التنبيه، ب: الإنذار، جـ: اللوم، د: الغرامة حتى 100 جنيه تدفع لخزينة النقابة، هـ: الوقف لمدة لا تجاوز سنة، و: إسقاط العضوية من النقابة ويترتب على ذلك الشطب من سجلات وزارة الصحة، وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده في النقابة، وذلك كله مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية أو الدعوى التأديبية أن كان لها محل.

بينما أكدت المادة 52 أنّ مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية يرفع الدعوى التأديبية أمام الهيئات التأديبية المختصة.

طبيب نفسي يتحرش بالفتيات في طنطا

واقعة تحرش أخرى جرى توجيه الاتهام فيها إلى طبيب نفسي وأثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال عدد من الفتيات إنهن تعرضن للتحرش من خلال قيام طبيب نفسي في طنطا ترددن على عيادته، وحاول عناقهن بدعوى أن «الحضن» علاجًا نفسيًا للاكتئاب والقلق.

وألقت قوات الأمن القبض على هذا الطبيب وأصدرت النيابة قرارًا بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم عرض على قاضي المعارضات الذي أخلى سبيله بكفالة 15 ألف جنيه.

طبيب الميكروباص يرتكب فعلًا فاضحًا في وسائل المواصلات

وتأتي الواقعة الثالثة التي يرصدها التقرير المعروفة إعلاميا بـ«طبيب الميكروباص» والتي شملت اتهام فتاة معيدًا في جامعة الزقازيق على ارتكاب الفعل الفاضح داخل وسيلة مواصلات عامة، لتنتهي بمعاقبته بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

وحول إمكانية شطب المعيد المتهم من سجلات النقابة قال محمد شوقي، المستشار القانوني للنقابة، إنّ النقابة يجب أن تنتظر حكم المحكمة النهائي وأنّه حال الإدانة جنائيا، فالنقابة ستحيله للجنة التحقيق، التي بدورها تحيله للجنة للتأديب، وبناء على الحكم الجنائي النهائي البات يصدر قرار التأديب، موضحًا أنه في تلك الحالة يصل اللوم إلى الشطب من سجلات النقابة، خاصة لو ثبت عليه الفعل الفاضح، نظرًا لأنه حكم مخل بالشرف يستوجب الشطب، فأحد شروط الحصول على عضوية نقابة الأطباء، حسن السير والسلوك.

طبيب الدقهلية يصور السيدات المرضى بدون علمهن

الامر ذاته حدث في واقعة رابعة لطبيب الدقهلية الذي كان متهما بتصوير مريضاته دون علمهن، أعلنت نقابة الأطباء حينها أن لائحة آداب المهنة تمنع الطبيب من توقيع الكشف الطبي على سيدة مريضة إلا في حالة وجود الممرضة أو أحد أقاربها.

وعلق الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، على قناة «الحدث اليوم»، قائلا إن الواقعة تعد «مخالفة أخلاقية فظيعة وغير مقبولة وتصرفات ليست لها علاقة بآداب المهنة، وأنه حال ثبوت الإدانة ستكون العقوبة الشطب الكامل من النقابة».

إهانة ممرض ومحاولة إجباره على السجود لكلبه

وبعيدًا عن قضايا التحرش فإن نقابة الأطباء قررت مؤخرًا استدعاء الدكتور عمرو خيري، رئيس قسم العظام بجامعة عين شمس، للتحقيق معه في لجنة آداب المهنة، عما نسب إليه في واقعة إهانة ممرض ومحاولة إجباره على السجود لكلبه.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن اللجنة ستتخذ إجراءاتها بخصوص فيديو الطبيب والممرض، ويجرى استدعاؤه للمثول أمامها، مشيرًا إلى عقوبات تأديبية تتراوح ما بين لفت النظر واللوم والإنذار، وتنتهي بالوقف عن العمل لفترة مؤقتة، أو الشطب النهائي من سجلات النقابة في انتظار الطبيب.