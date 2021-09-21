إنشاء مركز التحكم الإقليمي للكهرباء بالمنصورة بأنظمة تشغيل مبتكرة

تستعد الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتنفيذ مركز التحكم الإقليمي لمنطقة الدلتا في المنصورة، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة شبكة الكهرباء، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة.

نقل البيانات في الوقت الفعلي عن طريق شبكة من الألياف الضوئية

أوضح بيان الشركة، أن ذلك النظام يوفر واجهة متطورة وتجربة استخدام تتيح المزيد من المعرفة بحالة الشبكة، كما يسمح بنقل البيانات في الوقت الفعلي من المحطات الفرعية المتصلة إلى مركز التحكم، وذلك بتخصيص شبكة اتصالات متطورة من الألياف الضوئية تتبنى نظام الاتصالات الهجين 615FOX، بالتعاون مع هيتاشي إيه بي بي باور جريدز.

دعم كفاءة إمداد الطاقة لأكثر من 26 مليون مواطن

ويتيح النظام الحديث مراقبة شبكة نقل الكهرباء والتحكم بها وتحسين أدائها، مما يدعم كفاءة إمداد الطاقة لأكثر من 26 مليون مواطن، إذ يمكن ذلك الحل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من التحكم في شبكة نقل الكهرباء والإشراف عليها بفعالية، بما في ذلك مراقبة أداء مرافق توليد الطاقة الكهربائية في منطقة الدلتا، ومن المتوقع إنهاء الأعمال بالمشروع خلال 24 شهر.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: «تتمتع منطقة الدلتا بأهمية بارزة على خريطة الدولة للنمو والتطور، ولذا تحرص الدولة على تعزيز مواصفات البنية التحتية للكهرباء لتكون أكثر استقراراً ومرونة».

عقبت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قائلة: «تساهم الشركة من خلال تقديم حلول متكاملة، في إتاحة أنظمة تشغيل مبتكرة لنقل الكهرباء في مشروعاتها المستقبلية».

تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين الإنتاج والطلب

وكان وزير الكهرباء قد أشار في وقت سابق، إلى التحديات التي واجهها القطاع خلال الفترة الماضية، والمجهودات الكبيرة والإجراءات التي اتخذها في مجال تأمين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها، وحل أزمة الكهرباء التي عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، مؤكّداً الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي لأمن الطاقة ووضع القيادة السياسية قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية .