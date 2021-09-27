تعرف على أبرز المحطات في حياة منيرة حمدي

رحلت الفنانة التونسية منيرة حمدي عن عالمنا في 15 سبتمبر 2019، عن عمر ناهز 57 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، لكن جمهورها يتذكرها حتى الآن، خاصة بعدما أحيا العديد منهم ذكراها قبل أيام قليلة.

وفي هذا الصدد يستعرض «الوطن»، أبرز المحطات في حياة التونسية الراحلة منيرة حمدي.

منيرة حمدي ممثلة تونسية، من مواليد 10 أكتوبر 1962، حيث ولدت في باجة، لكنها استطاعت أن تنشر موهبتها على المستوى الوطني وذلك عبر شاشات التليفزيون، فاكتشفها الجمهور عن طريق صوتها المميز والخلاب، لتأتي بعد ذلك مشاركتها في مهرجانات وحفلات عدة.

أول ظهور لـ منيرة حمدي

وكان أول ظهور لـ منيرة حمدي، عن طريق برنامج «نادي المواهب»، كما ظهرت في نفس المرحلة في مسلسلات تليفزيونية، ولكن الذي كان له التأثير الأكبر في حياتها الفنية هو ذهابها للخليج، وبذلك فتحت آفاق نجاح جديدة لمسيرتها الفنية.

مهرجانات حضرتها الراحلة منيرة حمدي

حضرت الفنانة التونسية منيرة حمدي مهرجان قرطاج في سنة 2001، كما أدت أيضا أوبريت مميز ومختلف يحمل اسم «دانس دو فيولون»، في عام 2005.

جوائز حصلت عليها منيرة حمدي

نالت الجائزة الثانية في مهرجان الأغنية التونسية في عام 1995، والأولى من المهرجان ذاته بعد ذلك بثلاث سنوات، كما حصلت على العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى لمهرجان الأغنية العربية في عام 2004، واستطاعت أيضاً الحصول على أوسكار الكليب المصري في سنة 2005.

تمكنت منذ بداياتها على تحقيق النجاح، فانتشرت اغانيها في بلدتها تونس، ثم بعد ذلك مصر والجزائر، ثم العالم، وكانت من أغانيها، «لولا»، و«نار الغربة»، و«الأماكن».صداقتها مع الفنانين المصريين

كانت صديقة مقربة لعدد كبير من الفنانين المصريين، كما كانت عاشقة لمصر وفنها وشعبها، ففي وقت من الأوقات حضرت حفل للفنان محمد منير، حيث قام الأخير بإحياءه في مدينة الحمامات بتونس، وأهدته باقة زهور أمام الجمهور التونسي.

خبر وفاة الراحلة منيرة حمدي جاء صدمة لمتابعيها

جاء خبر وفاة الفنانة منيرة حمدي، صدمة كبير لمتابعيها، وجمهورها الكبير في تونس والوطن العربي، وخيم الحزن والألم على عدد كبير من النجوم الذين نعوا الراحلة بعبارات تعبر عن حزنهم لفقدانها، داعين لها بالرحمة والمغفرة.