«محمد» يسبح بذراع واحدة ويحلم بالمشاركة في الأولمبياد

شاب ثلاثيني يُقيم بمحافظة الأقصر، وتحديدًا بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، شاء القدر أن يتعرض لحادث أليم فقد على أثره ذراعه بالكامل بسبب حادث صعق كهربائي، إلا أن هذا الحادث لم يمنع الشاب من استكمال حياته وتحدي ظروفه الصحية الصعبة من خلال العمل في عدة مهن مختلفة، فضلًا عن تعلم السباحة ومتابعة التدريب بشكل دوري لتكون هوايته المفضلة، على أمل اختياره من قبل مسئولي الشباب والرياضة للمشاركة في بطولات دولية ومحلية ويصل إلى تحقيق حلمه في الأولمبياد.

«محمد» تعرض للصعق وفقد ذراعه

«محمد فرج»، 31عامًا، كان يمارس كرة القدم، وفي إحدى المباريات حينما كان عمره 12عامًا، ضرب أحد اللاعبين الكرة نحو كشك كهرباء فتوجه «محمد» نحوه لإحضارها، لكن شاء القدر أن يتعرض للصعق بالكهرباء نتج عنه إصابته التي أدت إلى بتر ذراعه بعد عامين من العلاج داخل مستشفيات القاهرة.

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بتر ذراع محمد.. بداية الطريق

لم يتوقف «محمد» عند بتر ذراعه، قاوم وتحدى ظروفه الجديدة، دون أن يتوقف أمامها كثيرًا، وبالفعل عمل في مختلف المهن، منها مصانع «الألبستر»، التي تحتاج لمجهود يدوي في الرسم والنقش باستخدام الأيدي، فضلًا عن عمله في مطاعم ومقاهٍ مختلفة، وآخرها كان العمل في فندق شهير بالمحافظة.

حلم «محمد» قريب لكنه بعيد

حلم «محمد»، يحتاج للسعى كثيرًا ليصل إليه، وهو الوصول إلى الأولمبياد، فكل طموحه عقب ممارسته السباحة، إن يتم اكتشافه من قبل المسؤولين وتأهيله جسديًا ومعنويا ونفسيًا للمشاركة فى إحدى بطولات العالم في السباحة، مناشدًا وزارة الشباب والرياضة بالنظر إليه وغيره من ذوي الاحتياجات الخاصة وتلبية احتياجاتهم لما يتمتعون به من مواهب متنوعة.