التضامن: زيادات مالية ومشروعات وإعفاء من الرسوم للصيادين بشمال سيناء

أكد فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ بشمال سيناء، موافقة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها للمحافظة، على بعض مطالب نواب المحافظة، لدعم صغار التجار، وذلك خلال البدء في فاعليات المبادرة الرئاسية لدعم صغار التجار.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ في تصريح خاص لـ«للوطن»، أن تلك المطالب تمثلت في:

زيادة دعم الصيادين 500 جنيه

أضاف: تمت الموافقة على زيادة مبلغ الـ1000 جنيه الخاصة بتحسين أوضاع الصيادين إلى 1500 جنيه، بالإضافة إلى وضع بعض الأسر الأكثر احتياجا على بند تكافل وكرامة، كما تم الاتفاق مع الوزيرة على تجديد مراكب الصيد وصيانة المواتير الخاصة بمراكب الصيد.

التضامن تتحمل 50% من التأمينات الاجتماعية

وأوضح أنه سوف يتم إعفاء صغار الصيادين من 50% من رسوم التأمينات، ورسوم الصيد للمراكب الصغيرة، مع توفير الغزل اللازم وشباك الصيد، وإقامة مصانع زيتون، ومشروعات تربية أغنام وأرانب، وتوفير ماكينات الخياطة لهم ولآسرهم، وخصوصا محدودي الدخل منهم، وزيادة دعم شمال سيناء من الحصص التموينية المقررة، وتوزيعها على الجمعيات الأهلية والتموينية، على أن تقوم الجمعيات بتوزيعها على الأسر الأكثر أحتياجا من محدودي الدخل.

معاشات لـ3000 حالة من أسر الشهداء

أضاف أنه سيتم إنهاء الإجراءات اللازمة لأسر الشهداء والمصابين، بما فيها استخراج شهادات الوفاة للشهداء، حتى يحصلوا على حقوقهم المالية والمعنوية، مشيرا إلى زيادة عدد الحالات المستحقة لمعاشات تكافل وكرامة إلى 3000 حالة، بخلاف الحالات المسجلة.

الجدير بالذكر أن محافظة شمال سيناء، استقبلت اليوم الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضمن جهود الوزارة لدعم الصيادين الصغار، تنفيذا للمبادرة الرئاسية للصيادين بجميع أنحاء الجمهورية ومنها شمال سيناء.