بشرى للمهندسين.. النقابة تدرس تحويل كوبونات مشروع العلاج إلى رصيد نقدي

أعلنت نقابة المهندسين عددا من التوصيات التي أصدرتها لجنة الرعاية الصحية المشرفة على مشروع علاج المهندسين وأسرهم، والتي تضمنت تحويل الكوبونات الورقية إلى رصيد نقدي لصالح المهندس وأعضاء أسرته المشتركين في مشروع العلاج، كما طرحت النقابة هذه المقترحات والتي تشمل 6 بنود في استبيان عبر لينك «نقابتي» وهو الاسم الذي يحمل التطبيق التي دشنته النقابة في وقت سابق للاشتراك في مشروع العلاج كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا.

مشروع علاج المهندسين وأسرهم

وبخصوص مشروع علاج المهندسين وأسرهم أعلنت النقابة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه حرصا من نقابة المهندسين المصرية على تقديم خدمة مشروع الرعاية الصحية بجودة وكفاءة، ونظرا لما لوحظ من شكاوى خلال الفترة الأخيرة.

تحويل كوبونات العلاج لرصيد نقدي

وأوضحت نقابة المهندسين أنها رأت في ضوء الشكاوى التي تلقتها بخصوص مشروع علاج المهندسين وأسرهم هذا العام وطبقا لتوصيات لجنة الرعاية الصحية اعتماد الأسلوب التالى من خلال 6 بنود تشمل الآتي:

1- إلغاء الكوبونات الورقية.

2- تحويل قيمة الكوبونات المقررة للمهندس المشترك بالمشروع هو وأسرته إلى رصيد المهندس كاملا، بواقع 120 جنيها مضروبا في عدد أفراد الأسرة.

3- يتم وضع الرصيد تحت تصرف المهندس، تحت مسمى (كشوفات طبية ورصيد إضافي).

4- وتضمنت توصيات لجنة الرعاية الصحية أيضا المشرفة على مشروع علاج المهندسين وأسرهم منح المهندس الحق في استخدام الرصيد كاملا أو تحويله لأحد أفراد أسرته لاستخدامه فى الآتى:-

معامل التحاليل- الأشعة - المستشفيات - العيادات الخارجية، وذلك برصيد 120 جنيها لكل مشترك.

5- يتم التعامل مع الأطباء (كاش) نقدا، طبقا للسعر التعاقدى.

6- في حالة امتناع الطبيب، يرجى إبلاغ النقابة لاتخاذ اللازم.

استبيان مشروع علاج المهندسين

وفي النهاية، طرحت نقابة المهندسين هذه المقترحات المتعلقة بتلافي المشكلات والشكاوى الواردة عن مشروع علاج المهندسين وأسرهم في استبيان من خلال هذا الربط هنــــا.