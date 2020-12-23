5 خدمات جديدة بمشروع علاج المهندسين لتسهيل الاشتراك.. تعرف عليها

دشنت نقابة المهندسين، عددا من الإجراءات المتعلقة بالاشتراك في مشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم، منها ما تم تنفيذه بالفعل، وأخرى تعتزم النقابة تنفيذها في القريب العاجل، لكن أغلب التيسيرات ترفع عنوان الرقمنة، في إطار توجه النقابة برئاسة النقيب هاني ضاحي، لرقمنة جميع الخدمات المقدمة للأعضاء، وقد تم البدء بمشروع الرعاية الصحية.

وقد تم رصد نحو 5 خدمات جديدة تسهل على الأعضاء الاشتراك في مشروع العلاج الخاص بالمهندسين وأسرهم وهي:

1- الاشتراك الإلكتروني

حيث أطلقت النقابة تطبيق «نقابة المهندسين المصرية-نقابتي» في 12 ديسمبر الجاري، وبالفعل اشترك من خلاله ما يقرب من 20 ألفا من بين 75 ألفا اشتركوا حتى أمس الثلاثاء.

وقد استخدم التطبيق ما يقرب من 25 ألف شخص، من داخل وخارج مصر، ويعني التطبيق بموضوع الاشتراك إلكترونيا عبر إدخال بعض البيانات لاسيما اسم المهندس ورقم الهاتف الخاص به، فضلا عن أنه يشمل أكثر من طريقة دفع إلكترونية.

2- نظام مزدوج

وعلى الرغم من تدشين النقابة لتطبيق إلكتروني على «جوجل بلاي» إلا أنها أتاحت أيضا الاشتراك بمقر النقابة، نظرا لأن إطلاق التطبيق يعد المرة الأولى، ونظمت النقابة عملية الاشتراك في مقرها في أماكن مخصصة، كما أعلنت اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلن المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة ورئيس لجنة الرعاية الصحية، أن التجديد هذا العام يعمل بالنظامين لحين انتشار نظام التجديد الإلكتروني بين جموع مهندسي مصر.

3- كول سنتر

وأعلنت النقابة عن الخطوة الثالثة بتدشين ما أسمته بمركز اتصالات موحد «كول سنتر»، وقالت إنه لأول مرة يعمل علي مدار الساعة لتوجيه الدعم الفني للمهندسين وأسرهم، كما أعلنت أن المركز تلقى ما يقرب من 5 آلاف مكالمة إيجابية منذ بداية فتح المشروع.

4- توصيل الخدمة للمنازل

وتأتي خدمة توصيل المنظومة للمنزل من الإجراءات التي تعتزم النقابة تنفيذها خلال الفترة المقبلة كأحد الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، عبر تجنب الإختلاط وللتيسير على الأعضاء دون ضرورة الحضور إلى مقر النقابة.

5- الكارت الذكي

وأخيرا وصفت النقابة خدمة استخدام الكارت الذكي لمشروع الرعاية الصحية باعتبارها بداية التحول الرقمي الشامل ، كما أشارت إلى توزيع بطاقات طبية ذكية قالت إنها "لا تلامسية" تحتوي على بيانات الأعضاء وأسرهم المشتركين وذلك بداية من أول يناير المقبل 2021.