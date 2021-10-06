مقتل سائق وإصابة عامل بطعنات على يد نجلي شقيقيهما في سوهاج

لم يمض على واقعة قتل طفل لعمه بسبب الميراث بمركز طما شمال سوهاج، إلا وشهدت المحافظة واقعتين جديدتين الأولى في مركز دارالسلام حيث سدد عامل طعنات لعمه بمطواة مما نتج عنه وفاته بسبب خلاف على ملكية أرض بالميراث، كما طعن عامل عمه بسكين بدائرة قسم شرطة أول سوهاج، فأصابه بجرح نافذ في البطن، وتم نقله للمستشفى الجامعي للعلاج، وتبين أن سبب الواقعة خلافات الميراث.

عامل يقتل عمه بمطواة لخلاف على قطعة أرض

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "جمال. خ. م" 37 سنة، سائق، ويقيم مركز دار السلام مصاباً بجرحين طعنيين بالصدر من الناحية اليمنى واليسرى وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة، بسبب خلافات الميراث.

بسؤال شقيقه "مرعي. خ. م"، 48 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية اتهم نجل شقيقه "حمادة. ز. ع" 19 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدي على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية بالميراث.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "مطواة"، وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إداره البحث الجنائي بتحري الواقعة.

عامل يطعن عمه بسبب خلافات الميراث

كما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "مصطفى. ا. ز" 26 سنة، عامل، ويقيم بناحية قسم أول سوهاج، مصاباً بجرح نافذ أسفل البطن.

بسؤال والده "العارف. ز" 64 سنة، سائق ويقيم بذات الناحية اتهم حفيده "أحمد. ع" 21 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بالتعدي على نجله بآله حادة "سكين"، بسبب خلافات بينهما على الميراث.

جرى ضبط المتهم، بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، تم ضبط الأداة المستخدمة "سكين"، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.